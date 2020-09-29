Определена тройка самых богатых бизнесменов России

По данным Forbes Real Time сейчас состояние Лисина оценивается в $22,7 млрд. Объем активов Владимира Потанина - $22,3 млрд. На третье место в списке самых богатых людей России стремительно вырвалась семья Сулеймана Керимова, имеющая активы в Красноярском крае – это золотодобывающая компания «Полюс». Состояние Керимовых оценивается в $21 млрд.

На десятой позиции находится владелец СУЭК Андрей Мельниченко, его активы стабильны: $14,7 млрд. Отметим, по данным Forbes также в 2020 году выросло состояние Михаила Прохорова, но за последнее время он потерял $6 млн и находится на 13 строке рейтинга, сейчас его активы составляют $11,3 млрд. Как отмечает Forbes, большая часть его состояния –наличные от продажи активов. Алюминиевый магнат Олег Дерипаска – лишь на 40 позиции, в 2018 году он занимал 19 строку рейтинга, имея $6,7 млрд, сейчас лишь $2,7, за последнее время он «заработал» $7 млн.

Отметим, группа НЛМК – крупнейший в России производитель стальной продукции. Владимир Лисин контролирует 81,4% акций компании.

Богатейшим человеком мира остается основатель Amazon Джефф Безос, его состояние - $186,9 млрд.