Агентство развития бизнеса рефинансирует банковские кредиты предпринимателям

Воспользоваться такой финансовой поддержкой могут все субъекты малого и среднего бизнеса (юридические лица и индивидуальные предприниматели), зарегистрированные на территории Красноярского края, состоящие в едином реестре субъектов МСП. Программа реализуется за счет средств, выделенных в 2020 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также из резервного фонда Российской Федерации.

Таким образом, отмечают в АРБ, для предпринимателей расширяется возможность получить помощь в период пандемии.

Напомним, АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» объявило о возможности рефинансирования своих займы, выданных ранее предпринимателям. Кроме этого в агентстве разработаны новые финансовые продукты со сниженной процентной ставкой.

За дополнительной информацией можно обращаться к специалистам Агентства развития бизнеса по тел. 265-44-32 или по телефону «горячей линии» 8-958-849-73-55, Viber, WhatsApp.

Микрозайм «Ваша выгода»

Цель – рефинансирование банковского кредита, который был предоставлен на развитие бизнеса: пополнение оборотных средств и/или инвестиционные цели. Сумма займа – 1,5 млн рублей. Процентная ставка равна КС Банка России на дату выдачи займа, то есть 4, 25% на сегодняшний день. Для предпринимателей моногородов (Норильск, Лесосибирск, Железногорск, Зеленогорск, Бородино) – ½ КС Банка России на весь срок займа, то есть 2,12% на сегодняшний день.

Микрозайм «Переворот»

Цель – рефинансирование действующего микрозайма, полученного ранее в АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания». Максимальный лимит – 1,5 млн рублей. Срок – до 24 мес. Процентная ставка равна КС Банка России, т.е. 4,25% на сегодняшний день. Для предпринимателей моногородов (Норильск, Лесосибирск, Железногорск, Зеленогорск, Бородино) – ½ КС Банка России, т.е. 2,12% на сегодняшний день.

Микрозайм «На неотложные нужды - Стандарт»

Цель – пополнение оборотных средств, оплата коммунальных услуг, арендных платежей. Максимальный лимит – 2 млн рублей. Процентная ставка – 2% в первый год, далее – до конца срока действия займа – КС Банка России на дату выдачи, то есть 4,25% на сегодняшний день. Для предпринимателей моногородов (Норильск, Лесосибирск, Железногорск, Зеленогорск, Бородино) – ½ КС Банка России на весь срок займа, то есть 2,12% на сегодняшний день.

Микрозайм «На неотложные нужды - Инвест»

Цель – приобретение, ремонт, модернизация основных средств. Максимальный лимит – 2 млн рублей. Процентная ставка – 2% в первый год, далее – до конца срока действия займа – КС Банка России на дату выдачи, то есть 4,25% на сегодняшний день. Для предпринимателей моногородов (Норильск, Лесосибирск, Железногорск, Зеленогорск, Бородино) – ½ КС Банка России на весь срок займа, то есть 2,12% на сегодняшний день.

Полная информация по всем финансовым продуктам АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» на официальном сайте в разделе «Микрофинансирование»: http://agpb24.ru/common/mikrozajmy-na-srok-do-36-mesyacev/