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Около половины красноярцев готовы отпустить детей на такси без взрослых

Около половины красноярцев готовы отпустить детей на такси без взрослых
Иллюстрация: pixabay.com

В целом по России около половины родителей поддерживают самостоятельные поездки на такси, показал совместный опрос Ситимобил и ResearchMe, а более 90% считают такой опыт положительным.

#НОВОСТИ

40% красноярских родителей согласны отпустить своих детей одних на такси при определенных условиях. Для 53% важно, чтобы ребенка встретили в пункте назначения, для 37% – чтобы ребенок был не один в автомобиле, а с кем-то из друзей или одноклассников. При этом треть родителей настаивает, чтобы ребенок был на связи во время поездки и можно было контролировать маршрут, еще треть отпустили бы свое чадо с проверенным водителем.

В целом по России большинство опрошенных считают, что дети готовы к самостоятельным поездкам с 15 лет, в Красноярске 33% выбрало вариант с 11 лет, это оказался наиболее популярный ответ. Отпускать детей одних на такси с 7-10 лет готовы только 17% родителей. При этом специальный тариф убедил бы отправить ребенка на такси 67%, еще 17% выбрали бы подобную поездку при отсутствии других вариантов.

Чаще всего родители согласны разрешить ребенку самостоятельно доехать до родственников – об этом заявили 69%, половина готова отпустить чадо на такси в школу и обратно, 38% выберут этот вид транспорта для поездок в творческие кружки, спортивные секции или к репетиторам.

В среднем по России больше 90% родителей объясняют детям, как нужно вести себя в автомобиле, 56% — объясняли правила дорожного движения и учили пристегиваться, 51% взрослых также учит детей не отвлекать водителя во время поездки. В Красноярске ПДД объясняют своим детям 57% опрошенных, 53% – учат пристегиваться.

 

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