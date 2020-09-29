В правительстве края опровергли информацию о связях с ЦПЗ

Напомним, раннее федеральные СМИ, в частности, «Коммерсантъ», сообщали, что ряд объектов, построенных членами общины, использовались для нужд первых лиц региона.

В пресс-службе правительства опровергли эту информацию и сообщили, что руководители края, в том числе губернатор Александр Усс, могли встречаться с кем-то из виссарионовцев только во время подготовки к Универсиаде.

В общине есть высококлассные специалисты в области обработки древесины, их привлекали к строительству, в том числе Универсиады», — сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу.

Пиарщики краевого правительства подчеркивают, что «сектанты» не имеют никакого отношения к строительству загородных домов губернатора в Балахтинском районе и подмосковном поселке Акулинино.

Добавим, Александр Усс является ктитором Успенского монастыря в Красноярске, награждён двумя орденами Русской православной церкви.