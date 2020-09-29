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В правительстве края опровергли информацию о связях с ЦПЗ

В правительстве края опровергли информацию о связях с ЦПЗ
Иллюстрация: LiveJournal.com

В правительстве Красноярского края опровергли версии о возможных связях лидеров «Церкви последнего завета» (ЦПЗ) с руководством региона.

#НОВОСТИ

Напомним, раннее федеральные СМИ, в частности, «Коммерсантъ», сообщали, что ряд объектов, построенных членами общины, использовались для нужд первых лиц региона.

В пресс-службе правительства опровергли эту информацию и сообщили, что руководители края, в том числе губернатор Александр Усс, могли встречаться с кем-то из виссарионовцев только во время подготовки к Универсиаде. 

В общине есть высококлассные специалисты в области обработки древесины, их привлекали к строительству, в том числе Универсиады», — сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу.

Пиарщики краевого правительства подчеркивают, что «сектанты» не имеют никакого отношения к строительству загородных домов губернатора в Балахтинском районе и подмосковном поселке Акулинино.

Добавим, Александр Усс является ктитором Успенского монастыря в Красноярске, награждён двумя орденами Русской православной церкви.

 

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