В правительстве края опровергли информацию о связях с ЦПЗ
В правительстве Красноярского края опровергли версии о возможных связях лидеров «Церкви последнего завета» (ЦПЗ) с руководством региона.
Напомним, раннее федеральные СМИ, в частности, «Коммерсантъ», сообщали, что ряд объектов, построенных членами общины, использовались для нужд первых лиц региона.
В пресс-службе правительства опровергли эту информацию и сообщили, что руководители края, в том числе губернатор Александр Усс, могли встречаться с кем-то из виссарионовцев только во время подготовки к Универсиаде.
В общине есть высококлассные специалисты в области обработки древесины, их привлекали к строительству, в том числе Универсиады», — сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу.
Пиарщики краевого правительства подчеркивают, что «сектанты» не имеют никакого отношения к строительству загородных домов губернатора в Балахтинском районе и подмосковном поселке Акулинино.
Добавим, Александр Усс является ктитором Успенского монастыря в Красноярске, награждён двумя орденами Русской православной церкви.