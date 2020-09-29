Мэр Красноярска возмутился вандальными граффити в центре Красноярска
В своем инстаграме мэр признался, что действия вандалов приводят его в бешенство. Испорчено много зданий в центре, которые недавно отремонтировали.
По словам мэра, в последние дни в центре Красноярска было испорчено надписями много городских объектов. Он отметил, что поведение хулиганов привело его в бешенство.
Обращаюсь ко всем неравнодушным красноярцам! Если вы увидели, что кто-то орудует баллончиком с краской, портя наше с вами городское имущество, — сфотографируйте или снимите происходящее на видео и отправьте в директ аккаунта в инстаграм Службы городовых с указанием адреса и времени съёмок», — обратился с просьбой к горожанам Сергей Еремин.
Он пообещал, что совместно с полицейскими постараются найти хулиганов и привлечь к ответственности.
Сегодня в паблике администрации Советского района появилась информация об еще одном неприятном инциденте. В строящемся сквере на улице Устиновича неизвестные выкопали 23 саженца сосны.
В такие моменты у нас опускаются руки, особенно когда ежедневно поступают десятки просьб о благоустройстве. Пусть постепенно, не везде и не сразу, но район приводится в порядок. Жаль только, что привести в порядок совесть всех, для кого это делается невозможно», — прокомментировали в сообществе.