Мэр Красноярска возмутился вандальными граффити в центре Красноярска

По словам мэра, в последние дни в центре Красноярска было испорчено надписями много городских объектов. Он отметил, что поведение хулиганов привело его в бешенство.

Обращаюсь ко всем неравнодушным красноярцам! Если вы увидели, что кто-то орудует баллончиком с краской, портя наше с вами городское имущество, — сфотографируйте или снимите происходящее на видео и отправьте в директ аккаунта в инстаграм Службы городовых с указанием адреса и времени съёмок», — обратился с просьбой к горожанам Сергей Еремин.

Он пообещал, что совместно с полицейскими постараются найти хулиганов и привлечь к ответственности.

Сегодня в паблике администрации Советского района появилась информация об еще одном неприятном инциденте. В строящемся сквере на улице Устиновича неизвестные выкопали 23 саженца сосны.