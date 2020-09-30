Больничные клоуны запустили благотворительный «Фотоквест в горошек»!

Фотокросс — увлекательное командное онлайн-соревнование. Собирайте команду до 5 человек, регистрируйтесь, весело проводите время и получайте призы! Регистрация открыта!

Больничные клоуны придумали для команд-участников 7 заданий, на которые каждая команда в течение недели сделает 7 креативных снимков. Жюри оценит работы и выберет победителей. 11 октября команда больничных клоунов будем ждать участников на награждении. Лучшие команды получат суперпризы, а остальные — милые подарки в горошек! Семейная фотосессия, билеты в кино, «Роев ручей», запасы газировки, наборы пиццы, настольные игры, сладкие крафтовые наборы, сувениры в горошек будут ждать победителей и участников!

Чтобы принять участие в «Фотокроссе в горошек», необходимо:

1. Зайти на сайт благотворительного фонда «Добро24.ру» в профиль регистрации на «Фотоквест в горошек» по ссылке https://dobro24.ru/1695

2. Нажать прикрепленную к этому тексту кнопку ПОЖЕРТВОВАТЬ, и сделать пожертвование в сумме 500 рублей через систему CloudPayments (*благотворительное пожертвование на счет фонда придет с учетом удержания комиссии системы CloudPayments равной 2,9%)

3. После отправки пожертвования администраторам придет письмо с вашим электронным адресом, в ответ на которое будет выслано письмо с уникальным кодом.

4. В группе «Дом в горошек — Больничная клоунада» в vk.com в комментарии под закрепленным постом (вот здесь https://vk.com/domvgoroshek?w=wall-131009278_1126 ) необходимо написать: название команды, уникальный код, который придет вам на почту после оплаты, телефон капитана команды.

5. Вы будете добавлены в чат фотокросса, и в пятницу, 2 октября, вы получите первое задание!

6. Далее следуйте инструкциям модератора.

Средства от сборов будут направлены на съемку сказок-поздравлений от больничных клоунов из «Дома в горошек» для детей, которые находятся на лечении в онкологическом отделении Краевой детской больницы.

Напомним, проект больничной клоунады «Дом в горошек» дважды становился номинантом премии «Делового квартала» «Человек года».

Проект был создан чуть более трех лет назад. Клоуны еженедельно ходят в больничные палаты красноярских медучреждений: в «Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства» отделение онкологии и гематологии, кардиоревматологическое и нефрологическое отделение, хирургическое отделение, гастроэнтерологическое, эндокринологическое и неврологическое отделение, психоневрологическое отделение; в КГБУЗ «Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И.С. Берзона» отделения педиатрии 1 и 2, хирургии, нейрохирургии; отделение психоневрологического интерната для детей «Подсолнух». Проект существует на пожертвования.