Примерно 15 тысяч км в год: красноярцы стали меньше кататься на автомобилях

По мнению экспертов Дрома, изменилось потребительское поведение водителей. Если 10 лет назад россияне активно «катались» по городу и путешествовали по своему и соседним регионам, то сейчас помимо маршрута «дом-работа» они ограничиваются поездками в пригород, на дачу и торговые центры. Самым популярным вариантом ответа на вопрос: «Сколько километров в год вы наезжаете в среднем?» - стал: «10-15 тысяч км». В 2020 году его выбрали 29%, в 2015 лидировал он же с 25%, а в 2010 так ответили 23%.

В Красноярском крае не более 15 тысяч километров в год «наматывает» 51% автовладельцев, пять лет назад их было 39%, а в 2010 году небольшим километражем «похвастались» 38% опрошенных водителей. Варианты ответа в диапазоне от 15 до 40 тысяч км в год в текущем году выбрали 43% красноярцев, в 2015 – 50% респондентов, а в 2010 году – 52%. Средний пробег автомобиля превышает 40 тысяч км у 6% опрошенных в нынешнем году, пять лет назад у 9%, а 10 лет назад у 10%.

Все зависит от того, еду ли я в отпуск на машине или нет. Если «нет» – тысяч 10 получается, а если «да» – до 20», – поделился один из участников опроса.

Всероссийский опрос проводился с 24 августа по 1 сентября 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 19 488 человек.