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Красноярский край потратит на развитие сельского хозяйства более 8 млрд рублей

Красноярский край потратит на развитие сельского хозяйства более 8 млрд рублей
Иллюстрация: pixabay.com

Большая часть этих денег — средства краевого бюджета. Они пойдут на повышение конкурентоспособности местной сельхозпродукции, пищевой промышленности и обеспечение продовольственной безопасности края

#НОВОСТИ
В 2021 году на нужды развития сельского хозяйства Красноярского края потратят 8,087 млрд рублей. Такое решение принято на заседании правительства региона, сообщает пресс-служба кабмина.
Эти средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Они будут распределены по десяти подпрограммам, пять из которых предполагают софинансирование из федерального бюджета. К таковым относятся:
  1. Развитие отраслей агропромышленного комплекса;
  2. Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации;
  3. Стимулирование инвестиционной деятельности;
  4. Комплексное развитие сельских территорий;
  5. Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса.
Другие пять будут финансироваться только за счет средств краевого бюджета. Это:
  1. Техническая и технологическая модернизация;
  2. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края;
  3. Поддержка садоводства и огородничества;
  4. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
  5. Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия.
Основная часть выделяемых денег — 7,112 млрд рублей — это средства краевого бюджета. Размер федерального участия определят после принятия финансового плана на 2021-2023 года.
 
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