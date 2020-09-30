Красноярский край потратит на развитие сельского хозяйства более 8 млрд рублей

В 2021 году на нужды развития сельского хозяйства Красноярского края потратят 8,087 млрд рублей. Такое решение принято на заседании правительства региона, сообщает пресс-служба кабмина.

Эти средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Они будут распределены по десяти подпрограммам, пять из которых предполагают софинансирование из федерального бюджета. К таковым относятся:

Развитие отраслей агропромышленного комплекса; Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации; Стимулирование инвестиционной деятельности; Комплексное развитие сельских территорий; Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса.

Другие пять будут финансироваться только за счет средств краевого бюджета. Это:

Техническая и технологическая модернизация; Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края; Поддержка садоводства и огородничества; Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия.

Основная часть выделяемых денег — 7,112 млрд рублей — это средства краевого бюджета. Размер федерального участия определят после принятия финансового плана на 2021-2023 года.