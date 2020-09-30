Красноярский край потратит на развитие сельского хозяйства более 8 млрд рублей
Большая часть этих денег — средства краевого бюджета. Они пойдут на повышение конкурентоспособности местной сельхозпродукции, пищевой промышленности и обеспечение продовольственной безопасности края
В 2021 году на нужды развития сельского хозяйства Красноярского края потратят 8,087 млрд рублей. Такое решение принято на заседании правительства региона, сообщает пресс-служба кабмина.
Эти средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Они будут распределены по десяти подпрограммам, пять из которых предполагают софинансирование из федерального бюджета. К таковым относятся:
- Развитие отраслей агропромышленного комплекса;
- Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации;
- Стимулирование инвестиционной деятельности;
- Комплексное развитие сельских территорий;
- Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса.
Другие пять будут финансироваться только за счет средств краевого бюджета. Это:
- Техническая и технологическая модернизация;
- Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края;
- Поддержка садоводства и огородничества;
- Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
- Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия.
Основная часть выделяемых денег — 7,112 млрд рублей — это средства краевого бюджета. Размер федерального участия определят после принятия финансового плана на 2021-2023 года.