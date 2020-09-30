Идеальный жилой комплекс — какой он?

Ритм жизни современного человека стремительно меняется, и сейчас практически каждый из нас дома проводит не так много времени. Работа, деловые встречи, занятия хобби, которые стали неотъемлемой частью жизни каждого из нас, практически не оставили нам времени для пребывания дома. Однако период самоизоляции перевернул жизнь многих людей — они были вынуждены оставаться дома на протяжении долгих месяцев. Несмотря на то что сейчас практически все ограничения сняты, люди стали больше ценить свой дом, и теперь уделяют более пристальное внимание выбору жилого комплекса для жизни. Вот основные критерии, на которые обращают внимание покупатели.

Минимум соседей — максимум пространства

В период самоизоляции практически каждый из нас старался минимизировать количество контактов с людьми. Причем это правило распространялось повсеместно — в офисах, на улице и особенно в жилых домах. Каждый старался избегать контактов во дворе или внутри подъезда, чтобы обезопасить себя и своих близких. Жители Красноярска начали ценить простор малоэтажных комплексов с собственными просторными дворами, и эта тенденция наблюдается и после снятия ограничений.

Закрытые, свободные от машин дворы

Каждый из нас ценит безопасность и комфорт. И именно этот фактор чаще всего становится ключевым для тех, у кого есть дети, любящие проводить время на улице. Для родителей маленьких непосед становится важным выбор жилого комплекса с закрытыми, наполненными детской активностью дворами. В закрытом дворе вы всегда можете быть спокойны за безопасность ваших детей, ведь посторонние люди не смогут попасть в него. Еще одним преимуществом закрытых дворов является отсутствие автотранспорта, который традиционно является большим источником опасности.

Вся необходимая инфраструктура — в шаговой доступности

Жилые комплексы, в которых находится большое количество бизнеса, всегда приковывали к себе взгляды. Еще со времен появления первых жилых комплексов бизнес, расположенный на первых этажах домов, становился маркером успешности и популярности жилого пространства. Сейчас же бизнесмены сами стараются открывать свои представительства в крупных жилых комплексах Красноярска — это обеспечивает им стабильный доход, а также делает жизнь внутри комплексов комфортнее. Если вблизи находится много инфраструктурных и спортивных объектов, мест для отдыха, а также крупных магазинов, до которых можно дойти пешком, это становится несомненным плюсом при покупке квартиры.

Наличие развитой транспортной сети вблизи жилого комплекса

Очень важным аспектом при выборе жилого комплекса является наличие развитых транспортных развязок. Согласитесь, жизнь практически каждого современного человека не ограничивается дорогой «работа — дом». Встречи с родственниками, друзьями, посещение знаковых мест и мероприятий, занятия хобби и деловые встречи стали неотъемлемой частью жизни современного жителя города. В свою очередь именно развитая транспортная сеть позволяет экономить один из наиболее важных ресурсов — свое время, и добираться до мест назначения максимально быстро.

Наличие социальных объектов

Во все времена детскому образованию уделялось большое внимание, ведь абсолютно все родители хотят, чтобы их дети выросли умными и образованными. Раньше при строительстве районов строители учитывали обеспеченность детскими садами и школами, чтобы каждый ребенок мог без проблем пойти в учебное учреждение. Во времена плотной застройки эта тенденция была нарушена, и дома строились без учета учреждений детского образования, а жители города выбирали комплекс, не задумываясь об образовании детей. Сейчас же ситуация изменилась: многие родители, особенно молодые, при выборе места жительства предпочитают районы, в которых детский сад и школа находятся неподалеку, чтобы в будущем их дети могли без проблем получить начальное образование. Этот фактор вновь стал одним из определяющих.

Кажется, что выполнить все эти критерии невозможно, однако в Красноярске есть жилой комплекс, в котором уже на этапе планирования были продуманы все эти нюансы, — «Город Преображенский».

«Город Преображенский» — это развитый, современный микрорайон комплексной застройки, расположенный в центре одной из самых быстроразвивающихся частей Красноярска. Развитая инфраструктура — одно из главных преимуществ «Города Преображенского». Уже на стадии застройки комплекс вписался в окружающую среду и сформировал устойчивые коммуникационные сети с окружающими территориями, благодаря которым жители могут добраться в любую точку города за минимальное количество времени.

Место, в котором расположен «Город Преображенский», является максимально удачным для комфортной жизни. Рядом с жилым комплексом расположены гипермаркеты «Лента» и «О’Кей», ТРЦ «Планета», шесть медицинских центров, восемь детских садов и две школы. Недалеко от «Преображенского» находится большой городской парк с уютными аллеями, аттракционами и детской площадкой, ледовый дворец «Арена Север», а рядом с комплексом стартовало строительство первого в городе аквапарка.

При этом сам «Город Преображенский» находится только в середине своего развития — в будущем будут построены еще 10 домов, а также будет проведено большое облагораживание, во время которого на его территории появятся аллеи и скверы для уютных прогулок, места для отдыха, общественные места и круговая велодорожка, которая будет проложена вокруг жилого комплекса.

«Город Преображенский» является пространством семейных традиций, в котором особое внимание уделяется именно семье. Уже сейчас в «Преображенском» работают три детских сада и одна школа — современные и построенные с использованием передовых технологий, они являются большой гордостью жилого комплекса, и их уже успели оценить юные жители «Преображенского» и их родители.

Если вы ищете место для комфортной жизни, цените уют и простор территорий, а также развитое инфраструктурное обеспечение, «Город Преображенский» станет для вас идеальным выбором. Более того, сейчас стать жителем «Преображенского» можно на максимально выгодных условиях: в сентябре группа компаний «Монолитхолдинг» открыла продажи новой очереди жилого комплекса, строительство которого ведется с использованием эскроу-счетов. Узнать о возможности приобретения квартиры, актуальных акциях и специальных предложениях вы сможете в отделе продаж группы компаний «Монолитхолдинг» по телефону 274-97-97.

Группа компаний «Монолитхолдинг»

Отдел продаж: г. Красноярск, ул. Петра Ломако, 14

Тел. +7 (391) 274-97-97

Застройщик: ООО СЗ «Преображенский 6». Проектная декларация на наш.дом.рф