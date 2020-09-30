Красноярские пряники получили золотые медали международной выставки WorldFood

Компания «Кондитерские технологии КПС» (ТМ «КонТех») завоевала сразу две золотые и одну серебряную медаль за ассортимент и высокое качество своей продукции.

На выставке было представлено много российских производителей. Как отмечает генеральный директор «КонТеха» Надежда Целуковская, участие в WorldFood 2020 оказалось очень полезным не только для продвижения продукции, но и для понимания современных трендов в отрасли.

С гордостью отмечаю, что новая линейка «Пряники с пользой» от «КонТех» получила сразу две золотые медали на выставке. Серебряная медаль - у наших черемуховых пряников. Полезной выпечки, подобной нашей, на выставке не было представлено, и она вызвала повышенный интерес у покупателей. Здорово, что теперь пряники «КонТех» нашли своих покупателей и в западных регионах страны», - рассказала Надежда Целуковская.

Красноярский край также представляли производители натуральной арахисовой пасты – компания «Peanut Butter» (ООО «МэриДжейн»), производитель продукции из дикоросов - «Всё своё» (ИП Зосимова О.А.), фабрика шоколада «Delicert» (ООО «Делисерт Корпорейшн»), популярный в регионе производитель печенья и вафель «Пекарёво», а также «Торгово-заготовительная база Крайпотребсоюза». Участие предпринимателей в выставке и оформление коллективного стенда было организовано Агентством развития бизнеса (центр «Мой бизнес») в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Без содействия агентства многие компании не смогли бы принять участие в Worldfood, это слишком дорого. Коллективный стенд был очень удачно расположен и выделялся среди других за счёт стильного оформления и визуализации Красноярского края. Мы собрали около сотни контактов от потенциальных покупателей со всей России, - хороший результат. Теперь с каждым будем прорабатывать условия дальнейшего сотрудничества», - отметила Светлана Нумержицкая, начальник отдела маркетинга кондитерского объединения «Пекарёво».

Добавим, в красноярском центре «Мой бизнес» предприниматели могут бесплатно получить комплекс государственных услуг, направленных на развитие бизнеса.

Для участия в выставках, бизнес-миссиях, проведения сертификации товаров и услуг необходимо обращаться по номеру 8 (391) 205-48-32. Подробная информация на сайте www.agpb24.ru.