Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.09
79,68
93,02
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярские пряники получили золотые медали международной выставки WorldFood

Красноярские пряники получили золотые медали международной выставки WorldFood
Иллюстрация: АРБ

Предприниматели Красноярского края привезли очередные награды – на сей раз международной выставки продуктов питания WorldFood 2020, которая проходила 22-25 сентября в Москве.

Компания «Кондитерские технологии КПС» (ТМ «КонТех») завоевала сразу две золотые и одну серебряную медаль за ассортимент и высокое качество своей продукции.

На выставке было представлено много российских производителей. Как отмечает генеральный директор «КонТеха» Надежда Целуковская, участие в WorldFood 2020 оказалось очень полезным не только для продвижения продукции, но и для понимания современных трендов в отрасли.

С гордостью отмечаю, что новая линейка «Пряники с пользой» от «КонТех» получила сразу две золотые медали на выставке. Серебряная медаль - у наших черемуховых пряников. Полезной выпечки, подобной нашей, на выставке не было представлено, и она вызвала повышенный интерес у покупателей. Здорово, что теперь пряники «КонТех» нашли своих покупателей и в западных регионах страны», - рассказала Надежда Целуковская.

Красноярский край также представляли производители натуральной арахисовой пасты – компания «Peanut Butter»  (ООО «МэриДжейн»), производитель продукции из дикоросов - «Всё своё» (ИП Зосимова О.А.),  фабрика шоколада «Delicert» (ООО «Делисерт Корпорейшн»), популярный в регионе производитель печенья и вафель «Пекарёво», а также «Торгово-заготовительная база Крайпотребсоюза». Участие предпринимателей в выставке и оформление коллективного стенда было организовано Агентством развития бизнеса (центр «Мой бизнес») в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Без содействия агентства многие компании не смогли бы принять участие в Worldfood, это слишком дорого. Коллективный стенд был очень удачно расположен и выделялся среди других за счёт стильного оформления и визуализации Красноярского края. Мы собрали около сотни контактов от потенциальных покупателей со всей России, - хороший результат. Теперь с каждым будем прорабатывать условия дальнейшего сотрудничества», - отметила Светлана Нумержицкая, начальник отдела маркетинга кондитерского объединения «Пекарёво».

Красноярские пряники получили золотые медали международной выставки WorldFood 1

Добавим, в красноярском центре «Мой бизнес» предприниматели могут бесплатно получить комплекс государственных услуг, направленных на развитие бизнеса.

Для участия в выставках, бизнес-миссиях, проведения сертификации товаров и услуг необходимо обращаться по номеру 8 (391) 205-48-32. Подробная информация на сайте www.agpb24.ru.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Тотальный дистант? Губернатор Усс сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановкиТотальный дистант? Губернатор Усс сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановки
  • «Сибиряк» получил кредит в почти 1 млрд рублей на «Нанжуль-Солнечный»«Сибиряк» получил кредит в почти 1 млрд рублей на «Нанжуль-Солнечный»
  • Ставки по банковским вкладам в Красноярском крае снизились на третьСтавки по банковским вкладам в Красноярском крае снизились на треть
  • В РПЦ поддержали действия силовиков по отношению к виссарионовцамВ РПЦ поддержали действия силовиков по отношению к виссарионовцам
  • Учеников красноярской гимназии отправили на досрочные каникулы из-за коронавирусаУчеников красноярской гимназии отправили на досрочные каникулы из-за коронавируса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.