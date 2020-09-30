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«КрасАвиа» оставит ряд летних рейсов на зиму

«КрасАвиа» оставит ряд летних рейсов на зиму
Иллюстрация: ak-krasavia.ru

Авиакомпания внесла минимальные изменения в зимнее расписание относительно летнего сезона, сохранив летнюю частотность и традиционные дни выполнения рейсов.

#НОВОСТИ
Как сообщили авиаторы, первым таким рейсом будет вторая частота на направлении Красноярск — Байкит. Зимой 2018-2019 годов авиасообщение между этим населенными пунктами обеспечивалось один раз в неделю, по понедельникам. Теперь же будет еще один рейс — по четвергам. Стоимость билетов на него — 8900 рублей.
 
Также сохраниться рейс Красноярск — Кодинск. Выполняться он будет по понедельникам, средам и пятницам. А вот полеты из Красноярска в Ванавару теперь будут прямыми — без посадки в Кодинске.
 
Авиакомпания продолжит летать и в Абакан. Причем в летнем объеме — четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
Остальные внутрирегиональные рейсы сохранены без изменений. Продажа на все рейсы зимнего расписания до 28 марта 2021 года уже открыта.
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