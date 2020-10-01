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Сибирякам снижают ставки на рефинансирование кредитов

Сибирякам снижают ставки на рефинансирование кредитов
Иллюстрация: Левобережный

Возьмите кредит по сниженной ставке от 4,9% годовых в Банке «Левобережный» и погасите свои кредиты в других банках. А оставшиеся деньги потратьте на то, о чем мечтали, но долго откладывали.

Рефинансирование позволит объединить ваши кредиты и уменьшить ежемесячные расходы. Дополнительно вы сэкономите время, ведь вносить платежи в разные дни и в разные банки больше не придется. Вы даже сможете выбрать удобную для вас дату платежа.

Сумма кредита в Банке «Левобережный» может превышать остаток задолженности рефинансируемых кредитов не более чем в 2 раза. Разберемся на примере. Если вам надо рефинансировать кредиты на общую сумму 600 000 рублей, то вы сможете оформить кредит сразу на 1 200 000 рублей по ставке от 4,9% годовых*, воспользовавшись акцией «Ваша ставка!». Удвоив сумму, вы получите дополнительные средства, которые можно использовать на любые цели.

 

Сибирякам снижают ставки на рефинансирование кредитов 1

 

Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, срок кредитования – до 5 лет. Заявки принимаются до 31 октября 2020 года.

Оставьте заявку на рефинансирование на сайте Банка «Левобережный» прямо сейчас. Подробную информацию уточняйте в офисах и единой справочной службе по тел.: 8–800–3333–555.

 

* При сумме кредита от 5 000 до 3 000 000 рублей первоначальная ставка по кредиту - 9,9% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов - до 4,9% годовых. Для снижения процентной ставки заемщик должен порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» другому лицу. По истечении каждого календарного месяца пользования кредитом процентная ставка по действующему кредитному договору заемщика уменьшается на 1 процентный пункт за каждый факт выдачи кредита другому клиенту в Банке «Левобережный» по рекомендации заемщика.

Также вы можете подключить услугу «Ваша гарантия минимальной ставки» и вернуть до 50% от суммы уплаченных процентов. В случае выполнения условий после полного погашения кредита производится автоматический пересчет процентов с дальнейшей выплатой разницы между уплаченными процентами по ставке кредита и сниженной ставкой. Разница возвращается на счет заемщика в течение 5 дней.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343

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