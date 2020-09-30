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Возгорание в Scandis потушили за пять минут. Подрядчика накажут

Возгорание в Scandis потушили за пять минут. Подрядчика накажут
Иллюстрация: ГСК "Арбан"

Происшествие в строящемся доме на Взлетке случиллсь в первой половине дня. Как рассказали DK.ru в ГСК «Арбан», никто не пострадал, график работ не нарушен, все затронутые огнем элементы заменят.

#НОВОСТИ

Сообщение о возгорании на 16-м этаже дома по улице Партизана Железняка поступило в МЧС в 11.13, на место выехали шесть единиц техники и 10 бойцов пожарной охраны. Несмотря на то, что на месте экипажи были уже через несколько минут после вызова, тушить им оказалось нечего. С огнем сотрудники подрядной организации, задействованной в строительстве, справились самостоятельно

Небольшое возгорание на верхних этажах 8 дома произошло во время монтажа теплого витража вследствие нарушения подрядной организацией техники безопасности. В течение пяти минут оно самоликвидировалось благодаря запроектированным противопожарным рассечкам. Несмотря на это очень быстро (в 11.20) прибыли сотрудники МЧС, которые зафиксировали отсутствие огня на момент приезда. Все поврежденные элементы будут заменены и приведены в первозданный вид. Поводов для беспокойства нет», - пояснили DK.ru  в ГСК «Арбан».

Подрядчика привлекут к ответственности.

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