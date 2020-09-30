На дороги Красноярского края в следующем году потратят свыше 20 млрд рублей

На развитие транспортной системы Красноярского края в 2021 году планируется направить более 22,5 млрд рублей. Об этом на заседании правительства региона заявил министр транспорта края Константин Димитров.

На эти деньги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Красноярске планируется начать ремонт автодороги в границах улиц Гриболевская — Соколовская — Ольховая — Черёмуховая, завершить строительство дороги на проспекте Молодежном от дома № 31 до улицы Преображенской.

Также продолжится реконструкция участка дороги Епишино — Северо-Енисейский.

По федеральному проекту «Коммуникации между центрами экономического роста» ведется строительство самой северной переправы — Высокогорского моста. В следующем году в этот проект собираются вложить 2,36 млрд рублей. Здесь финасирование будет совместным — одну половину даст федеральный бюджет, а другую краевой. В остальной же части преоктом, в массе своей финансирование будет федеральным.