Товары «с зеленой шишкой» будут представлены в 77 магазинах Красноярска

Сейчас в магазинах края можно найти более 600 товаров «с шишкой» - в магазинах 35 магазинах «Красный Яр», «Аллея» и «Командор». До конца года торговых точек, где представлена местная продукция, должно стать 77.

Молочная продукция, сладости, хлеб, мука, рыба, напитки и овощи местного производства, прошедшие добровольную дополнительную экспертизу, маркируются знаком «Одобрено Енисейский Стандарт» теперь не только на упаковке.

Миссия нашего проекта – это повышение доступности вкусных и полезных продуктов для покупателя, – комментирует председатель координационного совета ассоциации «Енисейский стандарт» Игорь Домнин. – Местному продукту, качество, которого подтверждено добровольной экспертизой, нужна не реклама. Скорее нужно показать покупателю путь, как найти его среди разнообразия прочего ассортимента».

По словам генерального директора ГК «Красный Яр» Анжелы Рябовой, больше всего у покупателей востребованы сыры и молоко.

Динамика продаж, которую мы видим в сравнении с прошлым годом, говорит о стремительном росте интереса наших покупателей именно к продуктам местного производства. Товары, отмеченные знаком «Зеленой шишки», в наших торговых сетях «Красный Яр», «Батон» и «БАТОНчик» за год стали продаваться на 70% больше. Это серьезная заявка», – рассказала Анжела Рябова.

Генеральный директор ГК «Командор» Павел Шамбир заявил, что товары «с шишкой» скоро появятся и в сети дискаунтеров «Хороший», сейчас до 600 позиций можно найти в гипермаркетах «Аллея» и порядка 200-300 в супермаркетах и магазинах «у дома».

Общий объем продаж товаров со знаком качества «Одобрено Енисейский Стандарт» по нашей компании за 8 месяцев этого года составил 2 миллиарда рублей», – пояснил Павел Шамбир.

В ближайшее время ассортимент продукции, одобренной «Енисейским стандартом», расширится в магазинах Канска, Железногорска, Зеленогорска, Абакана и Лесосибирска.