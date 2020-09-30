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На Театральной площади в Красноярске вандалы украли ливневку

На Театральной площади в Красноярске вандалы украли ливневку
Иллюстрация: vk.com/krasnoyarskrf

Похищено множество решеток сливных каналов, их недавно установили работники «Красгорпарка» взамен старых, а также 61 метр сливных каналов.

#НОВОСТИ

Мэрия Красноярска рассказала об очередной выходке вандалов — на этот раз они сорвали решётку для ливневой канализации на Театральной площади.

Сливные каналы на площади находятся возле фонтанов, они прикрыты решётками.

Неизвестные своровали 61 метр новой ливневой решётки. Наверняка многие красноярцы помнят, что на Театральной площади возле фонтанов обустроены маленькие каналы, которые прикрыты решётками. Некоторые из них пришли в негодность и дети, бегающие по площади, рисковали получить травму, попав в открытый узкий сток. Провели ремонт и все зря», — возмущаются в городской администрации.

Теперь ливнёвки опять оказались открытыми. В ближайшие дни «Красгорпарк» вновь закупит оборудование, но на это придется потратить дополнительные деньги, которые могли направить на новое благоустройство.

 

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