Новый пешеходный переход на Николаевском проспекте открылся в Красноярске

Строительство перехода началось в прошлом году. Общая длина конструкции около 60 метров, а ширина — три метра.

Этот мост стал третьим алюминиевым пешеходным переходом в Красноярске. Кроме того он оборудован лифтом и спусками для колясок, а также красивой вечерней подсветкой.

Объект был построен благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».