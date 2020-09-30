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Новый пешеходный переход на Николаевском проспекте открылся в Красноярске

Новый пешеходный переход на Николаевском проспекте открылся в Красноярске
Иллюстрация: vk.com/krasnoyarskrf

Теперь дети смогут безопасно переходить дорогу по пути домой из школы — переход соединил Студгородок и школу № 73, сокращая путь местным жителям.

#НОВОСТИ

Строительство перехода началось в прошлом году. Общая длина конструкции около 60 метров, а ширина — три метра.

Этот мост стал третьим алюминиевым пешеходным переходом в Красноярске. Кроме того он оборудован лифтом и спусками для колясок, а также красивой вечерней подсветкой.

Объект был построен благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

 

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