Новый пешеходный переход на Николаевском проспекте открылся в Красноярске
Теперь дети смогут безопасно переходить дорогу по пути домой из школы — переход соединил Студгородок и школу № 73, сокращая путь местным жителям.
Строительство перехода началось в прошлом году. Общая длина конструкции около 60 метров, а ширина — три метра.
Этот мост стал третьим алюминиевым пешеходным переходом в Красноярске. Кроме того он оборудован лифтом и спусками для колясок, а также красивой вечерней подсветкой.
Объект был построен благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».