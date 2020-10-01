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На медицину в Красноярском крае потратят почти 250 млрд рублей

На медицину в Красноярском крае потратят почти 250 млрд рублей
Иллюстрация: pixabay.com

Правительство края утвердило изменения в региональную госпрограмму развития здравоохранения. В ряду прочего власти собираются построить и ввести в эксплуатацию девять медицинских объектов.

#НОВОСТИ
Объем финансирования этой программы в 2021-2023 годах составит 248,6 млрд рублей, что на 84,6 млрд больше, чем в предыдущем финансовом периоде. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Красноярского края. Это средства федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников и ТФОМС.
 
В структуру Госпрограммы включены основные направления национального проекта «Здравоохранение». В национальный проект «Здравоохранение» входит семь региональных проектов, в том числе: «Борьба с сердечно — сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения Красноярского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Кроме этого, указаны и мероприятия регионального проекта: «Укрепление общественного здоровья» и отдельное мероприятие «Старшее поколение» реализующихся в рамках национального проекта «Демография».
 
В планах Минздрава, за три года построить и ввести в эксплуатацию девять медицинских объектов. К примеру, акушерский корпус с женской консультацией, терапией, дневным стационаром в Енисейске, новый родильный дом Шарыпово, лечебно-диагностический корпус в Ирбейском, поликлинику в Емельяново. Также власти собираются провести реконструкцию основного корпуса Ачинской межрайонной больницы. К 2022 году планируется сдать новый палатный корпус Красноярского краевого онкологического диспансера в Красноярск.
 
Правительство Красноярского края утвердило эту госпрограмму в заявленном объеме. Принятые изменения войдут в основу бюджета региона на 2021-2023 года.
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