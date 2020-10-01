Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.10
78,78
92,43
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Илья Зайцев уходит с ТВК: это точно

Илья Зайцев уходит с ТВК: это точно
Иллюстрация: https://www.facebook.com/ilya.zaitsev

Сообщения об этом появились вчера в социальных сетях. Телеведущий и депутат краевого парламента подтвердил DK.ru информацию о своем уходе с телеканала, где проработал 15 лет.

#НОВОСТИ

Свое решение он объяснил высокой депутатской загрузкой.

Чувствую необходимость сосредоточиться на работе депутатом и на тех проектах, в которых участвую», - пояснил DK.ru Илья Зайцев.

Напомним, Зайцев, один из самых популярных телеведущих красноярских новостных программ, пришел на ТВК в 2005 году редактором титров.

В 2012 году стал обладателем Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Регион» в номинации «Репортер».

В 2016 году он был избран депутатом Законодательного Собрания Красноярского края по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 3 как самовыдвиженец. Водит в комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению, а также в комитет по охране здоровья и социальной политике (заместитель председателя).

Одна из наиболее заметных общественных инициатив Зайцева – развитие системы паллиативной помощи в Красноярском крае.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В правительстве края опровергли информацию о связях с ЦПЗВ правительстве края опровергли информацию о связях с ЦПЗ
  • «Игра в молчанку» — телеканал ТВК исключат из сетки «Ростелекома» без объяснения причин«Игра в молчанку» — телеканал ТВК исключат из сетки «Ростелекома» без объяснения причин
  • Квартира в центре Красноярска оказалась самой дорогой в СибириКвартира в центре Красноярска оказалась самой дорогой в Сибири
  • Из Красноярска запустят восемь субсидируемых авиарейсов на ВостокИз Красноярска запустят восемь субсидируемых авиарейсов на Восток
  • Попавшуюся на коррупции чиновницу мэрии выпустили из СИЗО и отстранили от должностиПопавшуюся на коррупции чиновницу мэрии выпустили из СИЗО и отстранили от должности
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.