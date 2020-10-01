Илья Зайцев уходит с ТВК: это точно

Свое решение он объяснил высокой депутатской загрузкой.

Чувствую необходимость сосредоточиться на работе депутатом и на тех проектах, в которых участвую», - пояснил DK.ru Илья Зайцев.

Напомним, Зайцев, один из самых популярных телеведущих красноярских новостных программ, пришел на ТВК в 2005 году редактором титров.

В 2012 году стал обладателем Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Регион» в номинации «Репортер».

В 2016 году он был избран депутатом Законодательного Собрания Красноярского края по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 3 как самовыдвиженец. Водит в комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению, а также в комитет по охране здоровья и социальной политике (заместитель председателя).

Одна из наиболее заметных общественных инициатив Зайцева – развитие системы паллиативной помощи в Красноярском крае.