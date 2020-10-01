Глава Росприроднадзора хочет от красноярских общественников конструктивного диалога

Радионова пояснила, что намерена лично принять участие в судебном процессе о причинении ущерба экологии Таймыра: 12 октября в Арбиртажном суде Красноярского края начинается рассмотрение иска Росприроднадзора к Норильской топливно-энергетической компании.

Но и кроме этого у чиновницы есть другие планы.

Хочу встретиться с лидерами инициативных групп для КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА. Без криков и взаимных обвинений. Если и с эмоциями, то исключительно направленными на скорейшее решение экологических проблем региона», - написала Радионова в своем Instagram-аккаунте.

Глава Росприроднадзора пригласила зантересованную общественность к диалогу и совместной работе, отметив, что понимает недоверие к самому надзорному органу.

Воздух, почва, объекты добычи, реки и водоемы – вопросов много. В 2021 году Красноярский край хочу сделать регионом повышенного внимания со стороны Службы», - написала она.

Напомним, Светлана Радионова приезжала в Красноярск в конце февраля 2020 года, и уже тогда пообещала «смотреть на город под лупой».