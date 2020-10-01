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ЦБ посчитал инфляцию в Красноярском крае

ЦБ посчитал инфляцию в Красноярском крае
Автор фото: скриншот из фильма "Человек с бульвара Капуцинов". Иллюстрация: soyuz.ru

В августе 2020 года годовая инфляция в регионе увеличилась до 3,1% (в июле – 3%), но осталась ниже общероссийского показателя (3,6%) и показателя по Сибирскому федеральному округу.

#НОВОСТИ

В Центробанке отмечают, что на темпы инфляции больше всего повлияли ослабление рубля и рост спроса на топливо в условиях очередного этапа смягчения «коронавирусных» ограничений.

Годовая продовольственная инфляция в Красноярском крае замедлилась в августе до 3,9% после 4,0% в июле.

Мы прогнозировали такую ситуацию. В 2020 году в крае вырастили хороший урожай овощей и зерновых, погода не подвела. Рано начался сбор и поступление на рынки и в торговые сети капусты и картофеля», - объясняет управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Дешевле стали бананы. Эквадор, основной поставщик самого массового и любимого фрукта, увеличил экспортные поставки. Это повлияло на динамику мировых цен, ощутили удешевление и жители края. С юга России в регион стали поступать яблоки и груши, в этом году там также собирают хороший урожай фруктов. Насыщение рынка привело к замедлению роста цен на них.

Многие красноярцы в текущем году отмечали невысокий урожай помидоров даже на собственных дачных участках. У фермерских хозяйств и сельхозпредприятий урожайность томатов также была ниже средней. Ситуация отразилась на цене – томаты в отличие от многих других овощей подорожали. Ускорился рост цен на цитрусовые, в частности, апельсины: на это напрямую повлияло ослабление рубля.

В крае неплохо развито мясное производство. Продовольственные рынки не испытывают недостатка в мясных продуктах. В условиях такой насыщенности замедлился рост цен на говядину, свинину и мясные полуфабрикаты. А курица и сосиски стали дешевле, чем годом ранее. Отмечу, что доля мясных продуктов в продуктовой корзине жителей края значительна, составляет почти 20%. Естественно, что ценовая динамика на мясо оказывает существенное влияние на инфляцию продовольственных товаров», - считает Сергей Журавлев.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары ускорился до 2,9% после 2,7% в июле. Постепенное снятие ограничительных мер в крае привело к повышению мобильности жителей региона, что сказалось на ускорении роста цен на основные марки бензина.

Ослабление рубля привело к росту стоимости импортных товаров или содержащих импортные составляющие – бытовая химия, некоторые виды бытовой техники и электроники. По мере восстановления работы краевых органов ЗАГС в обычном режиме и роста бракосочетаний заметно увеличился спрос на ювелирную продукцию, что наравне с повышением мировых цен на золото повлияло на увеличение темпов прироста цен на ювелирные изделия, отмечают в ЦБ.

Инфляция в сфере услуг в августе ускорилась на 0,2 п.п. до 2,3% после 2,1% в июле. По другим видам услуг ценовые изменения были менее заметны.

В целом по России в августе годовая инфляция составила 3,6% (+0,2 п.п. к июлю). По прогнозу Банка России, в 2020 году цены вырастут на 3,7–4,2%.

 

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