Райффайзенбанк объявил конкурс просветительских проектов «Серебряный возраст»

Победители конкурса получат гранты до 100 тысяч рублей для проектов, которые будут реализованы в период с 1 апреля по 31 октября 2021 года. Кроме инициатив по социальной и профессиональной адаптации принимаются и просветительские проекты, направленные на снижение рисков насилия и мошенничества в отношении пожилых людей.

Мы рады снова предоставить региональным некоммерческим организациям возможности для развития местных сообществ поддержки пожилых людей. 2020 год показал нам, что сегодня, как никогда, старшему поколению нужна помощь и забота», — говорит Дарья Здерихина, старший вице-президент, руководитель группы внутренних коммуникаций и КСО Райффайзенбанка.

В этом году у конкурса обновился сайт — теперь там можно не только узнать о других социальных проектах и заявить на конкурс свой, но и отслеживать его статус».

Райффайзенбанк проводит конкурс просветительских проектов «Серебряный возраст» с 2013 года. За это время экспертное жюри рассмотрело 644 заявки, из которых 229 проектов получили поддержку на общую сумму 22 млн руб.

Оставить заявку на участие можно на сайте конкурса с 1 октября по 17 декабря 2020 года.