«Стриж» влетел на 1,4 млрд по суду

Решение опубликовано на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края.

Напомним, OOO «Стриж», зарегистрированный в Красноярске в 2018 году, является аффилированной структурой АО «Конструкторское бюро «Искра».

Как сообщает «Ъ», кредитные обязательства перед банком у «Искры» появились в 2017…2018 годах. Издание уточняет, что стороны заключили семь кредитных договоров, но обслуживать их в полном объеме «Искра» не смогла.

В марте прошлого года банк подал в суд заявление о взыскании с КБ «Искра» денежных средств, а также подал иск гендиректору «Стрижа» Андрею Ромулову.

В июле 2019 года стороны заключили мировое соглашение, по которому компания обязалась вернуть весь долг до 5 января 2021 года. В сентябре 2020 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с КБ «Искра» в пользу банка 1,045 млрд рублей.