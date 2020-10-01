Прогноз: инвестиции в промышленность и ТЭК региона поднимут показатели на 22 %

Документы представил замминистра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Василий Чернов.

В частности, в металлургическом производстве объем отгруженной продукции к концу этого периода запланирован на 8 % — до 1,4 трлн рублей. Добиться этого помогут реализуемые в регионе инвестпроекты, например, расширения мощностей и модернизация Олимпиадинской и Талнахской обогатительных фабрик.

Среди экологических программ указан «Серный проект» компании «Норникель» — он предполагает снижение выбросов диоксида серы в два раза к концу указанного периода. Запланированный объем вложений на три года — 275 млрд рублей.

Прирост объемов отгруженной продукции в сфере машиностроения ожидается до уровня в 126,1 млрд рублей против показателя 105,8 млрд рублей по итогам 2019 года. Основные инвестпроекты здесь охватят такие предприятия, как ООО «ЛМЗ «СКАД», ООО «Хенкон Сибирь» и АО «Спецтехномаш». Кроме того, объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции должны вырасти на заводе холодильников «Бирюса». Еще один важный проект — строительство завода тяжелого машиностроения ООО «ОКБ «Микрон». Инвестиции по этому направлению достигнут 57 млрд рублей.

Среди добывающих и перерабатывающих производств самым масштабным является проект по производству угольных концентратов на ООО «Северная звезда», куда планируется вложить 30 млрд рублей.

Также будут развиваться нефтяные месторождения Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное, Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское. Объем ежегодной добычи к концу трехлетки должен возрасти почти на 22 % и превысить 29 млн тонн. Благодаря модернизации действующих в регионе мощностей увеличится и масштаб первичной переработки нефти — до 7,4 млн тонн, что на 17 % выше сегодняшнего показателя.

Прирост показателей ожидается и в энергетике — на 19,4 % по объемам отгруженных товаров, выполненных работ и услуг и на 10,5 % по увеличению трансформаторной мощности. Всего этого удастся добиться благодаря инвестициям на общую сумму за весь период в 120 млрд рублей. В основном средства пойдут на модернизацию производственных мощностей.

Помимо этого, замминистра представил государственную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства», на реализацию которой до 2023 года направят 28,7 млрд рублей. В состав документа входит пять подпрограмм: «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», «Чистая вода», «Энергоэффективность и развитие энергетики», «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия», «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений».