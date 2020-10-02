Экс-министра лесного хозяйства Красноярского края отказались отпустить из-под ареста

Красноярский краевой суд отказал в смягчении меры пресечения экс-министру лесного хозяйства Красноярского края Димитрию Маслодудову, сообщают на сайте суда.

Напомним, что его задержали 18 сентября 2020 года по подозрению в преступлении по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере, с вымогательством, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). На следующий день Железнодорожный районный суд Красноярска отправил его в следственный изолятор на два месяца — по 17 ноября 2020 года.

Однако адвокат Маслодудова не согласился с таким вердиктом и попытался обжаловать решение в апелляционной инстанции. На заседании суда он просил смягчить меру пресечения, ссылаясь на состояние здоровья Маслодудова, состояние здоровья его ребенка и потерю кормильца в семье. Кроме того, он утверждал, что показания свидетелей по этому делу неочевидны, а их страх за свою жизнь необоснован. Дмитрий же Маслодудов заявил, что опасается за свою жизнь и жизнь своей семьи, а также о готовности пройти проверку на полиграфе.

Прокурор в свою очередь настаивал на правомерности решения районного суда, в виду подозрения Маслодудова в особо тяжком преступлении, связанном с государственной службой и опасений за жизнь свидетелей.

В итоге суд оставил жалобу адвоката неудовлетворенной, сохранив прежний вердикт в полной мере.