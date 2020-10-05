Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.10
78,09
91,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Топ-100: лидеры бизнеса Красноярского края по итогам 2019 года

Топ-100: лидеры бизнеса Красноярского края по итогам 2019 года
Иллюстрация: коллаж ДК

В главном номере года «ДК» представляет свой традиционный проект — рейтинг крупнейших компаний Красноярского края. Флагманы «золотой сотни» — металлурги, энергетики, нефтяники и торговые компании.

#БИЗНЕС

Крупнейшие предприятия региона совокупно заработали больше 3 трлн рублей, что на четверть превышает показатели предыдущего периода.

Топ-100: лидеры бизнеса Красноярского края по итогам 2019 года 1

 

Топ-100: лидеры бизнеса Красноярского края по итогам 2019 года 2

 

Топ-100: лидеры бизнеса Красноярского края по итогам 2019 года 3

 

Топ-100: лидеры бизнеса Красноярского края по итогам 2019 года 4

Топ-100: лидеры бизнеса Красноярского края по итогам 2019 года 5

Топ-100: лидеры бизнеса Красноярского края по итогам 2019 года 6

Топ-100: лидеры бизнеса Красноярского края по итогам 2019 года 7

 

Методика рейтинга

В рейтинге участвуют предприятия, официально зарегистрированные и действующие на территории Красноярского края на 01.09.2020  Для федеральных компаний и холдингов учитывались их филиалы в Красноярском крае.
 
На первом этапе на основе финансовых отчетов компаний, баз данных, публикаций в деловых СМИ мы составили список из 200 компаний — претендентов на место в рейтинге.
 
На втором этапе данные о компаниях-претендентах были дополнены из базы «СПАРК-Интерфакс». На заключительном этапе мы обработали и проанализировали полученные данные. Итогом рейтинга стал список из 100 крупнейших компаний с выручкой по итогам 2019 г. не меньше 3,36 млрд руб.
 
Выручка стала основным ранжирующим показателем. Под выручкой понимается объем реализации продукции, товаров, работ, услуг за минусом НДС, акцизов и других обязательных платежей. В рейтинге также были раскрыты дополнительные показатели по компаниям: динамика выручки к 2018 г., чистая прибыль в 2019 г., активы на 01.01.2020 г., организационно-правовая форма, ФИО руководителя (в отдельных случаях указано ФИО исполнительного директора или управляющей компании); год основания (в отдельных случаях указан год первичной регистрации компании), место компании в предыдущем рейтинге. 
 
В дополнительных таблицах собраны и раскрыты следующие показатели: компании — лидеры по уставному капиталу; компании — лидеры по чистой прибыли; компании — лидеры по активам; топ отраслей по совокупной выручке компаний; компании-лидеры по EBIT.
 
Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке. 
Н/у — новый участник, не принимавший участие в рейтинге прошлого года.
Н/д — нет данных.
 
Источники информации: данные годовых (финансовых) отчетов компаний, база «СПАРК-Интерфакс», данные компаний. 
 
Рейтинг подготовила Наталья Повольнова
 
 
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Новая набережная Красноярска признана лучшей в СибириНовая набережная Красноярска признана лучшей в Сибири
  • Красноярск ожидает холод и заморозкиКрасноярск ожидает холод и заморозки
  • Красноярск ожидает прибавки еще одного районаКрасноярск ожидает прибавки еще одного района
  • «Енисейская Сибирь» получит «особую экономическую зону»«Енисейская Сибирь» получит «особую экономическую зону»
  • Умер известный ученый, ректор КГПУ Валерий КовалевскийУмер известный ученый, ректор КГПУ Валерий Ковалевский
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.