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Меры господдержки региональной авиации в Красноярском крае не влияют на ее развитие

Меры господдержки региональной авиации в Красноярском крае не влияют на ее развитие
Иллюстрация: ak-krasavia.ru

Счетная палата Красноярского края проверила эффективность работы региональной власти в плане развития авиации за три последних года. Выводы далеко не радужные.

#НОВОСТИ
За три последних года (2017-2019) на организацию и развитие региональных авиаперевозок в Красноярском крае потратили 3,3 млрд рублей. Практически все из них пошли компании «КрасАвиа», 100% акций которого находится в собственности краевого правительства. Об этом рассказали в Счетной палате Красноярского края.
 
При этом ключевыми проблемами местного авиасообщения остаются: высокий моральный и физический износ эксплуатируемого самолетно-вертолетного парка, неудовлетворительное состояние объектов аэропортовой инфраструктуры, высокий уровень себестоимости авиатранспортных услуг на местных воздушных линиях и, как следствие, убыточность большинства направлений регионального рынка регулярных авиаперевозок.
 
Также аудиторы отметили низкую эффективность государственного регулирования в отрасли.
Меры государственной поддержки в рассматриваемой сфере не оказывают существенного влияния на развитие местной авиации, которая с учетом географических особенностей региона имеет высокое социальное значение», — говорят в СП.
Также указывается, что формальный подход к разработке нормативных правовых актов, к установлению условий предоставления мер господдержки и отсутствие со стороны профильного министерства должного контроля за получателем субсидий может повлечь за собой риски неэффективного и нецелевого расходования бюджетных средств.
 
Предложения по повышению эффективности поддержки региональной авиации в Красноярском крае направлены в местный Минтранс.
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