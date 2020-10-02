Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.10
78,09
91,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новая набережная Красноярска признана лучшей в Сибири

Новая набережная Красноярска признана лучшей в Сибири
Иллюстрация: Минстрой Красноярского края

Набережная в районе Предмостной площади признана лучшей на XX Межрегиональном фестивале «Зодчество в Сибири – 2020» — данный проект получил Гран-при и золотой диплом в номинации «Благоустройство».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Правобережная набережная спроектирована как многоуровневый линейный парк с различными тематическими локациями. Строительство первой очереди закончилось в 2019 году, в будущем 2021 году пройдет финальная часть работ.

Авторам проекта удалось сохранить связь с историческим обликом прогулочного пространства. В работе учитывалась планировочная структура, заложенная архитектором Александром Брусяниным в 80-х годах XX века.

Особое место в проекте отвели сохранению экосистемы территории. Деревья и кустарники, разросшиеся и ставшие достопримечательностью набережной, были сохранены. Дополнительно высажено шесть десятков новых деревьев и кустарников.

В конкурсе фестиваля участвовали 165 работ — из Красноярска, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула, Томска, Омска, Кемерова, Новокузнецка, Братска, Иркутска, Улан-Удэ и Хабаровска. Красноярские проекты получили в разных номинациях четыре золотых диплома, два серебряных и три поощрительных.

Проект разрабатывался творческим коллективом из 5 ведущих проектных архитектурных мастерских Красноярска — «АДМ», «Тектоника», «Ред-Бизнес», «АНИКС», «Гражданпроект». Авторами проекта являются Алексей Мякота, Евгений Зыков, Юлия Кузнецова и Алексей Спиридонов.

Победители регионального этапа фестиваля примут участие в Международном фестивале «Зодчество-2020», который пройдет в столице нашей Родины — городе Москва.

 

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Квартира в центре Красноярска оказалась самой дорогой в СибириКвартира в центре Красноярска оказалась самой дорогой в Сибири
  • Попавшуюся на коррупции чиновницу мэрии выпустили из СИЗО и отстранили от должностиПопавшуюся на коррупции чиновницу мэрии выпустили из СИЗО и отстранили от должности
  • Красноярский край не перешел к четвертому этапу отмены карантинных ограниченийКрасноярский край не перешел к четвертому этапу отмены карантинных ограничений
  • На медицину в Красноярском крае потратят почти 250 млрд рублейНа медицину в Красноярском крае потратят почти 250 млрд рублей
  • Илья Зайцев уходит с ТВК: это точноИлья Зайцев уходит с ТВК: это точно
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.