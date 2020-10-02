Новая набережная Красноярска признана лучшей в Сибири

Правобережная набережная спроектирована как многоуровневый линейный парк с различными тематическими локациями. Строительство первой очереди закончилось в 2019 году, в будущем 2021 году пройдет финальная часть работ.

Авторам проекта удалось сохранить связь с историческим обликом прогулочного пространства. В работе учитывалась планировочная структура, заложенная архитектором Александром Брусяниным в 80-х годах XX века.

Особое место в проекте отвели сохранению экосистемы территории. Деревья и кустарники, разросшиеся и ставшие достопримечательностью набережной, были сохранены. Дополнительно высажено шесть десятков новых деревьев и кустарников.

В конкурсе фестиваля участвовали 165 работ — из Красноярска, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула, Томска, Омска, Кемерова, Новокузнецка, Братска, Иркутска, Улан-Удэ и Хабаровска. Красноярские проекты получили в разных номинациях четыре золотых диплома, два серебряных и три поощрительных.

Проект разрабатывался творческим коллективом из 5 ведущих проектных архитектурных мастерских Красноярска — «АДМ», «Тектоника», «Ред-Бизнес», «АНИКС», «Гражданпроект». Авторами проекта являются Алексей Мякота, Евгений Зыков, Юлия Кузнецова и Алексей Спиридонов.

Победители регионального этапа фестиваля примут участие в Международном фестивале «Зодчество-2020», который пройдет в столице нашей Родины — городе Москва.