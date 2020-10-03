«Губернские аптеки» откроют пункты при больницах Красноярска

Первый аптечный пункт откроется в Красноярском краевом онкодиспансере.

Здесь будут представлены средства реабилитации для пациенток после мастэктомии. Это большой ассортимент специального белья, протезов и даже купальников, которые необходимы женщинам, перенесшим сложную операцию, – рассказывает Татьяна Бетонова, руководитель краевого филиала.

Специалисты аптеки готовы оказать посетителям психологическую поддержку.

Мы понимаем, насколько это важно для людей с подобным диагнозом. Кроме того, консультанты подробно объяснят родственникам все особенности ухода за лежачими пациентами», – отметила г-жа Бетонова.

В аптечном пункте пациенты смогут реализовать льготные рецепты и выписаться с полным набором необходимых лекарств.

Также сеть ведет переговоры с руководством Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи им. Карповича и Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 им. Берзона по открытию аптечных пунктов, ориентированных на пациентов с болезнями системы кровообращения.