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ВРИО главы Норильска будет участвовать в конкурсе на должность мэра

ВРИО главы Норильска будет участвовать в конкурсе на должность мэра
Иллюстрация: ttelegraf.ru

Николай Тимофеев, исполняющий обязанности главы Норильска, заявил о намерении участвовать в конкурсе на должность мэра заполярного города. Конкурс назначен на 30 октября.

#НОВОСТИ

Прежний руководитель города Ринат Ахметчин принял решение уйти в отставку из-за недоверия к нему со стороны краевых властей. Перед отставкой г-н Ахметчин обвинил власти Красноярского края в трехкратном занижении статистики по заразившимся коронавирусом. С 28 июля обязанности главы Норильска исполняет вице-мэр по общим вопросам Николай Тимофеев.

Согласно уставу Норильска, глава города избирается на должность городским советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет.

Справка

Николай Тимофеев, возраст 43 года. Окончил ЛГУ по специальности «Юриспруденция», а также РАНХиГС по специальности «Региональный и муниципальный менеджмент». Служил в органах уголовно-исполнительной системы, налоговой полиции, госнаркоконтроля, внутренних дел Норильска. В 2007…2011 годах возглавлял Норильскую территориальную избирательную комиссию. В 2009 году возглавил аппарат администрации Норильска. В 2013 году назначен на должность замруководителя администрации Норильска по общим вопросам, с 2017 года — замглавы Норильска по общим вопросам.

 

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