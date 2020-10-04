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Основатель сети кофеен «Сибирские блины» погиб в Крыму

Основатель сети кофеен «Сибирские блины» погиб в Крыму
Иллюстрация: yandex.ru

Владельца сети кафе быстрого питания из Томска убили в Евпатории, — сообщает Тайга-Инфо со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по Крыму.

#НОВОСТИ

Тело Сизина с проникающим ножевым ранением нашли на дороге в селе Туннельное Сакского района республики. По данным следствия, «предприниматель Игорь Сизин проводил отпуск в Евпатории. В местном кафе он познакомился с мужчиной, с которым они употребляли алкоголь, а позже уехали к крымчанину на дачу, где во время застолья поругались и подрались». После убийства гостеприимный хозяин погрузил труп г-на Сизина в багажник автомобиля, вывез за город и бросил на дороге.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан в Курске, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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