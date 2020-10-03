В «Красном Яре» запустили сомелье-навигацию в винных отделах

По словам Виктора Бахова, директора по маркетингу гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон», многие ритейлеры практикуют обучение клиента, как способ повышения продаж. «Красный Яр» решил не отставать. Новая навигация появилась в пяти торговых точках.

Это первый этап проекта, направленного на облегчение ориентации покупателя в нашем ассортименте и обучение выбору продукта. Не секрет, что люди, не разбирающиеся в вине, выбирают его исходя из «вот это уже пил, вроде норм» и/или цены. Специально для них мы и сделали такую навигацию. Теперь найти нужный ценовой сегмент гораздо проще», — написал топ-менеджер сети в своем аккаунте ФБ.