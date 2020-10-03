Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.10
78,09
91,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В «Красном Яре» запустили сомелье-навигацию в винных отделах

В «Красном Яре» запустили сомелье-навигацию в винных отделах
Иллюстрация: facebook.com

Новая система навигации поможет сориентироваться потребителям при выборе вин. Как по цене, так и по качеству. Пока это пилотный проект.

#НОВОСТИ

По словам Виктора Бахова, директора по маркетингу гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон», многие ритейлеры практикуют обучение клиента, как способ повышения продаж. «Красный Яр» решил не отставать. Новая навигация появилась в пяти торговых точках.

Это первый этап проекта, направленного на облегчение ориентации покупателя в нашем ассортименте и обучение выбору продукта. Не секрет, что люди, не разбирающиеся в вине, выбирают его исходя из «вот это уже пил, вроде норм» и/или цены. Специально для них мы и сделали такую навигацию. Теперь найти нужный ценовой сегмент гораздо проще», — написал топ-менеджер сети в своем аккаунте ФБ.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский край не перешел к четвертому этапу отмены карантинных ограниченийКрасноярский край не перешел к четвертому этапу отмены карантинных ограничений
  • Илья Зайцев уходит с ТВК: это точноИлья Зайцев уходит с ТВК: это точно
  • На медицину в Красноярском крае потратят почти 250 млрд рублейНа медицину в Красноярском крае потратят почти 250 млрд рублей
  • В дирекции «Татышев-парка» проходят обыскиВ дирекции «Татышев-парка» проходят обыски
  • «Стриж» влетел на 1,4 млрд по суду«Стриж» влетел на 1,4 млрд по суду
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.