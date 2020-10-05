Музыкальный театр открыл новый творческий сезон

Под звуки оркестра знакомые герои спектаклей провели публику дорогой классических оперетт и современных эстрадных мюзиклов.

«Сегодня большой праздник! Праздник встречи! Мы очень долго ждали вас, дорогие наши зрители, мечтали, готовились. И вот, в Международный день музыки, открываем свой 62-й театральный сезон», – приветствовала гостей директор театра Наталья Русанова.

Не обошлось и без приятных сюрпризов. Например, обладательница счастливого билета на 10 место в первом ряду, соответствующего дате события (01.10), получила в подарок пригласительный сразу на три спектакля. А гости виртуального закрытия 61-ого сезона, которые в этот вечер находились в зале, смогли увидеть полную версию совместного номера артисток оркестра и балета на композицию Карла Дженкинса Palladio. Его отрывки вошли в уникальную музыкальную экскурсию «Красноярск: от рассвета до заката».

Повтор концерта состоится всего три раза: 2, 8 и 9 октября, чтобы как можно больше зрителей смогли погрузиться в удивительный праздник музыки вместе с командой Самого Музыкального или повторить вечер встречи, прочувствовав все эмоции вновь.

Следующий сюрприз ждёт красноярцев уже в субботу, 3 октября, – на сцену возвращается мюзикл-комикс Кима Брейтбурга и Евгения Муравьева «Казанова». Играть полюбившихся героев предстоит новым артистам. Они прошли через онлайн-кастинг, дистанционные репетиции, а в конце августа встретились в театре, чтобы тщательно подготовиться к предстоящим показам.

Ознакомиться со всеми осенними планами театра, уточнить временные правила посещения и приобрести билеты на спектакли можно на сайте www.muztk.ru.