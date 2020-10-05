Куда пойти в Красноярске 5-11 октября

5 октября (понедельник) в 19-15 в кинозале Дома кино показ короткометражного кино.

«Manhattan short» — это трибуна, с которой страны громко заявляют о радостях и тревогах, мечтах и трудностях. Экраны кинотеатров, клубов и музеев становятся местом для откровений и последней надеждой быть услышанными. За зрительскую любовь поборются 9 короткометражных фильмов из Австралии, Палестины, Финляндии, Ирана, Израиля, Македонии, США, Франции и наконец-то из России!

Билеты от 200 руб.

18+

6 октября (вторник) в 19-00 в «Синема-парке» опера Верди «Трубадур» на большом экране.

Анна Нетребко откроет сезон трансляций, выступив в роли Леоноры. Ее дебюта в этой партии на сцене Мет ждали уже давно. Дмитрий Хворостовский исполнит роль графа ди Луны, Йонхон Ли – роль заглавного персонажа оперы, трубадура Манрико. Штефан Коцан споет Феррандо, слугу графа, а Долора Заджик исполнит роль, которая давно стала ее визитной карточкой, – роль безумной цыганки Азучены.

Билеты от 600 руб.

16+

7 октября (среда) премьера программы «Песенки ВертинскАго» Опус №2 (про любовь).

«Песенки ВертинскАго» — это музыкальный проект, созданный Лауреатом Первой премии IX Международного фестиваля актёрской песни имени Андрея Миронова (2007 год), дважды лауреата Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсида» (2003, 2004 год), актёром Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина Георгием Дмитриевым. Премьера концертной программы состоялась 17 октября 2017 года на сцене легендарного театра Марка Вайля «Ильхом» в Ташкенте и стех пор неоднократно исполнялась на многих сценах России и странах СНГ. Песни Александра Вертинского, исполненные басом, — это уже новинка, но самое главное — это желание артиста, чтобы в этой концертной программе песни Великого Александра Николаевича зазвучали сегодня особенно близко, актуально, а зритель мог бы вновь окунуться в атмосферу стиля, вкуса, поэзии, тонкого чувства юмора и светлой печали.

Билеты от 500 руб.

16+

8 октября (четверг) в 19-00 в Музее Сурикова (Красноярский рабочий, 68) открытие выставки «Солнце внутри: Юлия Юшкова и Виктория Исаенкова».

Картины Виктории Исаенковой о мире женщин и любви. Чистые цвета, излучающие энергию, плавность и легкость – основные черты ее работ. В произведениях она выражает состояние души, мироощущение в тот или иной период жизни. Художница пишет мифологических животных, разноцветных лошадей, цветы и прекрасных женщин. Произведения Юлии Юшковой ироничные и жизнеутверждающие. Она соединяет в них женское кокетство и детскую непосредственность. Каждое произведение – это маленькая история, в которую хочется погрузиться и узнать. Она создаёт абстрактные натюрморты, причудливые портреты, пейзажи и произведения из керамики. Сочетая в своих работах эстетику декоративного и наивного искусства, используя приемы примитивизма и фовизма, обе художницы создают фантастические, притягательные образы. На выставке вы увидите более 90 произведений из мастерских художниц и фондов Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова.

6+

9 октября (пятница) в 19-00 открытие сезона в Музыкальном театре. 62-му сезону в Музыкальном ... быть!

И даст старт новому театральному году концерт с символичным названием «Вместе и навсегда». Вместе — это труппа театра и зритель. Навсегда — это сегодня, завтра и ещё много-много неразлучных лет. Никакие обстоятельства не смогут сломать эту тонкую связь, и уж тем более ничто не заменит «живой» спектакль. В концерте задействована практически вся труппа театра. Под звуки оркестра вы снова сможете окунуться в пленяющий мир музыкального театра и насладиться известными и уже такими полюбившимися композициями в исполнении наших артистов. Номера из советской оперетты, шедевры мирового наследия, мюзиклы и немного эстрады. И всё не онлайн, а в реальности!

Билеты на сайте

12+

10 октября (суббота) в 19-00 в Малом концертном зале Филармонии празднуем 250-летие со дня рождения непревзойдённого гения — Людвига ван Бетховена.

В концерте принимает участие юная пианистка лауреат международных конкурсов Александра Довгань, ставшая настоящей сенсацией в музыкальном мире! Во второй части концертной программы прозвучит Седьмая симфония Бетховена. Она посвящена венскому меценату, в доме которого композитор часто выступал как пианист. Столь любимая публикой теперь, она вызывала непонимание у некоторых современников Бетховена. Например, директор-основатель Пражской консерватории Дионис Вебер объявил, что автор её «…вполне созрел для сумасшедшего дома». Зато для Глинки она была «непостижимо прекрасной», а лучший исследователь творчества Бетховена Ромен Роллан писал о ней: «Симфония ля мажор — само чистосердечие, вольность, мощь». И сам композитор очень ею дорожил: «Среди лучших моих сочинений я с гордостью могу указать на ля-мажорную симфонию».

Билеты от 750 руб по ссылке

12+

11 октября (воскресенье) в 18-00 в Большом концертном зале шоу «Пульс».

Концерт, в котором пульсирует сама жизнь! Завораживающее ритмичное шоу на лучшей сцене Красноярска — искусное сочетание света, видео, вокала, музыки и хореографии! В программе — самое лучшее из репертуара «Siberian Percussion» за 10 лет и совершенно новые композиции. Не обойдётся и без сюрпризов! В программе — как современная, так и классическая музыка. Например, ансамбль исполнит шедевры мировой музыкальной культуры: «Богемскую рапсодию» из репертуара британской рок-группы Queen. Прозвучит популярная мелодия Эдуарда Артемьева из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» (соло на трубе — Антон Одинцов). Услышит публика зажигательный номер трёх барабанщиц (Trio Per Uno), который уже много лет приводит в неописуемый восторг зрителей. Солистка Красноярского академического симфонического оркестра скрипачка Ольга Поляк-Брагинская исполнит вместе с ансамблем композицию «Кашмир» из репертуара популярной британской рок-группы Led Zeppelin. О главном успехе ансамбля в 2019 году напомнит выступление четырёх солисток ансамбля — участниц музыкального проекта «Квартет 4х4» телеканала «Россия-Культура» (2019 г.), в котором они завоевали второе место.

Билеты от 400 руб по ссылке

12+

Обзор подготовила Мария Райдер

Фотографии с сайтов организаторов мероприятий