Сеть «Командор» открыла 300-й магазин

4 октября в Красноярске по адресу ул. Тотмина, 35а открылся новый супермаркет «Командор» – он стал 300-м магазином сети. Общая площадь торговой точки – более тысячи «квадратов». В ней представлено 17000 товарных позиций – большой выбор фруктов, овощей, круп, кондитерских изделий, товаров бытовой химии, охлажденной курицы, рыбы, колбасных изделий, сыров, алкогольной продукции. Как отметил генеральный директор ГК «Командор» Павел Шамбир, «юбилейный» магазин сети не случайно был запущен именно в Красноярске:

Развитие «Командора» неразрывно связано с историей Красноярска. Здесь мы выросли до крупнейшей торговой сети Восточной Сибири, Красноярск в эти же годы стал городом-миллионником. Мы не стоим на месте и стараемся делать каждый новый магазин лучше предыдущего. Спасибо вам за то, что вы остаетесь с «Командором» и доверяете нам! Приглашаем за покупками в новый, 300-й магазин!».

«Командор» на Тотмина, 35а ритейлер дополнил новыми элементами дизайн магазина, практику выкладки продуктов и ассортимент. Так, в торговой точке работает фирменный отдел фермерского мяса «МясоЕшьКа», отдел «Рыбная кухня» с большим выбором рыбных деликатесов, а также отдел восточной национальной кухни. В магазине можно купить полноценный завтрак, обед и ужин для всей семьи, а также свежесваренный кофе. Особенность отдела алкоголя «Командора» на Тотмина, 35а – новое деревянное оборудование для выкладки вина. Рядом с бутылками размещены советы по выбору закуски к разным видам вин.

Мы идем за пожеланиями покупателей, стараемся быть ближе к ним, поэтому все новые элементы не случайны. Например, приготовление плова прямо в магазине, наличие в ассортименте блюд восточной национальной кухни, свежесваренный кофе навынос или разделка свежего мяса за стеклом. Также при открытии этого «Командора» мы постарались максимально сохранить коллектив магазина, который ранее работал на этом месте. У покупателей в каждом районе устанавливаются свои особые отношения с продавцами, думаю, людям будет приятно видеть знакомые лица. Надеемся, что жителям района наше отношение придется по душе», – рассказал руководитель коммуникационного центра ГК «Командор» Дмитрий Болотов.

В планах сети «Командор» до конца текущего года открыть порядка 11 магазинов в регионах присутствия. Ставка будет сделана на формат дискаунтеров – по оценкам топ-менеджмента сети именно он наиболее актуален в периоде резкого падения доходов граждан на фоне пандемии.

Даже состоятельные покупатели стали более рассудительными: они не хотят переплачивать за бренды. Мы ожидаем, что данный тренд сохранится на протяжении минимум пары лет», – считает соучредитель ГК «Командор» Олег Сипетый.

Напомним, на сегодня торговая сеть «Командор» работает в четырех регионах присутствия – Красноярском крае, Иркутской области, республиках Тыва и Хакасия – и является крупнейшим продритейлером в Восточной Сибири. Торговая сеть развивает несколько форматов – гипермаркеты «Аллея», супермаркеты и магазины у дома «Командор» и дискаунтеры «Хороший». Ежедневно в сети совершается более 350 тыс. покупок.