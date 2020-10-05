Павлу Ростовцеву подобрали «экономического» заместителя
Заместителем министра спорта Красноярского края назначена Юлия Веселкова. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.
Юлия Веселкова известна как специалист по экономике: ранее она возглавляла отдел разработки и реализации инструментов комплексного экономического и инфраструктурного развития территорий края в министерстве экономики и регионального развития, а также она руководила отделом экономического анализа регионального Союза промышленников и предпринимателей.
Как сообщает «Наш Красноярский край», с Веселковой подписан срочный служебный контракт на один год.
Фото: krskstate.ru