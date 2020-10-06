Красноярских бизнес-леди приглашают в «Круги поддержки»

В Красноярске куратором проекта будет создатель бренда «Вкус Тайги» Олеся Ушакова.

«Круги поддержки» - это встречи по принципу «равный – равному» с участием психологов, коучей, бизнес-тренеров, предпринимателей, экспертов по управлению и развитию бизнеса. Идея «Кругов» проста: участницы закрытой встречи рассказывают о своих сложившихся ситуациях и наработанном опыте. В процессе диалога происходит анализ ситуации, вырабатывается стратегия запуска бизнеса на новом уровне. Главное условие, которое неизменно для всех встреч – строгая конфиденциальность.

Организаторы проекта планируют провести две очные встречи, а также серию онлайн-консультаций. Один «Круг поддержки» продлится месяц, всего их будет шесть. Участие в проекте бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.

Первый круг стартует уже 8 октября. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.