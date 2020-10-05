Массовый исход: 50 арендаторов покидают ТРЦ «Июнь»

Об этом сообщают Дела.ру со ссылкой на информацию, полученную от г-жи Лариной. Юристка в свою очередь говорит, что получила сведения от предпринимателей. Отмечается, что 1 октября сразу десять арендаторов подали документы на прекращение отношений. По неподтвержденной информации еще 40 бизнесменов съехали ранее.

Инсайдерская информация от клиентов. Разрабатывали с ними стратегию по расторжению договора аренды. И не мы одни, как выяснилось», – написала Ларина в ФБ.

Возможной причиной может быть задолженность «Июня» перед банком.

Есть разговоры, что «Июнь» не платил по кредитам банку и, похоже, вскоре дело запахнет жареным. Вероятно, банк и вовсе заберет ТРЦ у арендатора. Понятно, что в интересах последнего было желание максимально оттягивать разрыв отношений с арендатором, чтоб передать собственность кредитору с хорошими денежными договорами аренды. В кризис многие арендаторы не платили за площади, поэтому теперь собственнику предстоит взыскивать задолженность – а как там дело пойдет, покажет время», – добавила Ларина.

Напомним, ранее арендаторы торговых центров Красноярска написали открытое письмо губернатору Уссу с просьбой дать разрешение на открытие торговых комплексов, предупреждая об угрозе массовых банкротств и увольнения сотрудников.