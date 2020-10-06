Красноярскэнергосбыт признан самой информационно открытой сбытовой компанией России

Рейтинг составлен отраслевым агентством «Энергоньюс Медиа» по результатам исследования 68 веб-ресурсов крупнейших энергосбытовых компаний России. Информационная доступность определялась по шести базовых параметрам: корректности работы программы управления веб-содержимым корпоративного сайта, частоты обновления новостной информации корпоративного сайта, вовлечения клиентов в пользование корпоративным сайтом, востребованности мобильных приложений, вовлечения клиентов в использование корпоративных социальных сетей, а также наличия/отсутствия мобильной версии корпоративного сайта.

Для нашей компании интернет-технологии – это приоритетное направление в развитии клиентских сервисов. Они позволяют потребителям максимально комфортно, круглосуточно и без очередей передать показания, произвести оплату, без визита в офис получить консультацию и обменяться с компанией документами. Пандемия коронавируса существенно стимулировала эти процессы. С нашей стороны сняты последние технологические барьеры, препятствующие возможности стопроцентного заочного обслуживания абонентов. Единственный существующий на сегодня барьер – это неумение части клиентов пользоваться интернет-технологиями, либо недоступность для них качественного интернета. Для этой категории потребителей открыты двери наших клиентских залов», - рассказала заместитель исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по реализации Юлия Смирнова.

Универсальным каналом для общения с компанией для клиентов является личный кабинет на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт». Пользователи планшетов, смартфонов и коммуникаторов предпочитают бесплатное мобильное приложение, адаптированное к основным операционным системам - Android, iOS и Windows Phone. На сегодяшний день подписчиками личного кабинета являются около 560 тысяч (более 50%) абонентов. Ежемесячно через личный кабинет и виртуальную приемную на сайте компании обрабатывается около 6 000 обращений потребителей. Более 23% (около 150 тыс.) клиентов-физических лиц при передаче показаний отдают предпочтение личному кабинету, более 6% (в среднем более 62 тыс.) - мобильному приложению.

Количество платежей населения через личный кабинет и мобильное приложение компании с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года выросло более, чем вдвое - с 65 до почти 140 тысяч платежных операций в месяц.

Клиенты могут получать информацию и качественные консультации через интернет-приемную, контактный центр, чат-бота на сайте и даже через группы энергосбыта в социальных сетях, сейчас их четыре: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Инстаграм.