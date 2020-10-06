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Ко дню рождения Хворостовского в красноярском оперном поставили «Риголетто»

Ко дню рождения Хворостовского в красноярском оперном поставили «Риголетто»
Иллюстрация: Пресс-служба театра

Премьера оперы Джузеппе Верди состоится 16 октября – в день рожденья золотого голоса России Дмитрия Хворостовского, прославившего Красноярский край на весь мир.

#НОВОСТИ

В начале своей карьеры после окончания института легендарный баритон исполнял партию Марулло в опере «Риголетто» на сцене красноярского театра, а затем блистал на лучших сценах мира в музыкально и драматически яркой партии главного героя произведения - шута Риголетто.

Над оперой трудилась команда молодых постановщиков. Музыкальный руководитель и дирижер – Иван Великанов, режиссер-постановщик – Елизавета Корнеева, художник-постановщик – Екатерина Агений. Спектакль будет представлен в лаконичном визуально, но интенсивно наполненном смыслами формате семистейдж с оригинальной трактовкой в современном стиле. Семистейдж – это полуконцертное представление с минимальными декорациями и гримом, которое позволяет акцентироваться на актерской игре

Сложность в том, что «Риголетто» идет почти в каждом оперном театре мира, преодолеть огромное количество клише, накопившихся вокруг оперы за годы ее долгой жизни, весьма непросто. Хочется найти иное существование внутри материала, задаться какими-то актуальными для меня самой и нашего времени вопросами. На репетициях мы сейчас как раз заняты тем, что подробно прорабатываем с артистами музыкальную драматургию «Риголетто», - поделилась нюансами работы над премьерой режиссер Елизавета Корнеева.

Премьерные показы будут идти два дня: 16 и 17 октября. Возрастное ограничение 16+.

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