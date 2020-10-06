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Россети решили пока не выводить Центры обслуживания клиентов с «удаленки»

Россети решили пока не выводить Центры обслуживания клиентов с «удаленки»
Иллюстрация: Россети Сибирь

Открытие клиентских офисов планировалось на конец сентября, однако в связи с ужесточением режима пандемии в регионах Сибири и Дальнего Востока они продолжат работу в дистанционном режиме.

#НОВОСТИ

Центры обслуживания клиентов (ЦОК) всех филиалов Россети Сибирь были переведены на дистанционное обслуживание с начала карантинных мер. С 18 марта 2020 года 199 офисов (18 центров обслуживания и 181 пункт по работе с потребителями) временно прекратили очное обслуживание во всех регионах присутствия компании (Забайкальский край, Алтайский и Красноярский, Омская и Кемеровская области, Республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия).

В конце сентября успел открыться лишь ЦОК в Республике Тыва, однако проработал всего несколько дней – со 2 октября он также функционирует лишь в дистанционном режиме. Таким образом, взаимодействие с клиентами Россети Сибирь во всех регионах вновь ведется только через интерактивные сервисы, в том числе социальные сети, и единый контактный центр.

 

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