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Интерес красноярского бизнеса к видеоаналитике от МТС вырос в четыре раза

Интерес красноярского бизнеса к видеоаналитике от МТС вырос в четыре раза
Иллюстрация: pixabay.com

ПАО «МТС» проанализировала спрос на цифровые продукты с начала 2020 года в Красноярском крае. Наибольший рост показали сервисы видеонаблюдения и видеоаналитики.

#НОВОСТИ

Количество запросов от красноярского бизнеса увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост интереса к сервисам видеоаналитики и видеонаблюдения наблюдается со стороны крупных предприятий отрасли переработки и дистрибуции нефтепродуктов: на них приходится более 40% обращений. Также всплеск интереса наблюдается со стороны управляющих компаний жилой и коммерческой недвижимости и ритейла (34% и 20% соответственно).

Одной из причин роста стали изменившиеся требования контроля безопасности персонала. Число запросов относительно цифровых решений, которые позволяют их обеспечить, в третьем квартале по сравнению с началом пандемии выросло в три раза. Также красноярские компании заинтересованы в мобильных комплексах видеонаблюдения за местом производства, видеоконтроле за работой спецтехники, а также в охранном видеонаблюдении для защиты объектов от проникновения.

Сегодня представители многих отраслей размышляют: как компенсировать потери из-за пандемии, выполняя требования Роспотрендзора. Такие, или похожие вопросы задают представители ритейла, строительства, пассажирских перевозок, крупного и среднего бизнеса. Наша задача – помочь красноярскому бизнесу быстрее восстановиться, а также повысить свою эффективность в условиях, когда необходимо контролировать новые требования по обеспечению безопасности», - пояснил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.  

 

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