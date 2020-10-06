Интерес красноярского бизнеса к видеоаналитике от МТС вырос в четыре раза

Количество запросов от красноярского бизнеса увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост интереса к сервисам видеоаналитики и видеонаблюдения наблюдается со стороны крупных предприятий отрасли переработки и дистрибуции нефтепродуктов: на них приходится более 40% обращений. Также всплеск интереса наблюдается со стороны управляющих компаний жилой и коммерческой недвижимости и ритейла (34% и 20% соответственно).

Одной из причин роста стали изменившиеся требования контроля безопасности персонала. Число запросов относительно цифровых решений, которые позволяют их обеспечить, в третьем квартале по сравнению с началом пандемии выросло в три раза. Также красноярские компании заинтересованы в мобильных комплексах видеонаблюдения за местом производства, видеоконтроле за работой спецтехники, а также в охранном видеонаблюдении для защиты объектов от проникновения.