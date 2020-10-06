NordStar свяжет Красноярск и Мирный

NordStar открывает регулярные рейсы из Красноярска в город Мирный, информация об этом опубликована на сайте авиакомпании.

Полетная программа стартует 19 октября 2020 года и продлится, по данным аэропорта Красноярск, до 28 декабря. Летать будут дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

Вылет из Красноярска 9:00, прибытие в Республику Саха (Якутию) в 14:20. Обратный вылет из Мирного в Красноярск в 15:20, прибытие в аэропорт назначения в 17:05. Длительность полета составит 3,5 часа.

Все рейсы будут выполнятся на воздушных судах ATR 42-500. Стоимость билетов от 11 228 рублей.

До этого по маршруту Красноярск — Мирный летала только авиакомпания «ИрАэро». Полеты она совершает раз в неделю — по четвергам. Но ее полетная программа на этом направлении, по информации аэропорта Красноярск, будет действовать меньше месяца — с 1 октября по 22 октября 2020 года.