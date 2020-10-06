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Экс-министр соцполитики Красноярского края пойдет под суд

Экс-министр соцполитики Красноярского края пойдет под суд
Иллюстрация: afontovo.ru

Следственный комитет по Красноярскому краю завершил расследование уголовного дела. Экс-чиновницу и ее подчиненную обвиняют в краже денег на подарки ветеранам.

#НОВОСТИ
Уголовное дело в отношении уже бывшего министра социальной политики Галины Пашиновой и ее первого зама отправлено в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
 
В ходе расследования установлено, что с 2017 по 2018 год первый заместитель министра соцполитики края вступила в сговор с тремя сотрудниками коммерческой организации (название не уточняется), в результате которого было похищено более 4,2 миллиона рублей. Эти деньги были выделены министерству из регионального бюджета на покупку ценных подарков для ветеранов Великой Отечественной войны. Вместо этого ветеранам вручили более дешевые товары в меньшем количестве, а оставшиеся от их приобретения деньги обвиняемые присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. 
 
Пашинова же, зная, что контракты на приобретение подарков не исполнены, подписала все необходимые документы, явившиеся основанием для перечисления денежных средств коммерческой организации.
 
На основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Красноярскому краю, против Пашиновой возбудили уголовное дело по возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное занимающим государственную должность), а против остальных — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
 
Сейчас расследование завершено и дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд.
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