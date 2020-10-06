Прошли обыски в школе № 5 Красноярска

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, обследования на предмет нарушений при реализации проекта. Буквально несколько дней назад руководители школы отчитались о реализации проекта «Доброшкола», но по факту не все было сделано», — сообщил источник.

По словам источника, нарушения при реализации проекта могут быть связаны с действиями чиновников из краевого министерства образования.

В рамках нацпроекта «Образования» в школах № 5 и 8 открылись современные трудовые мастерские для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе швейные, столярные, слесарные, картонажно-переплетные и штукатурно-малярные.

На эти цели выделили 15 млн рублей из федерального и краевого бюджета.