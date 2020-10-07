Что читать? 9 главных книг октября с Марией Райдер

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о новинках издательства «Альпина Паблишер».

Карстен Бредемайер

Черная риторика: власть и магия слова

Карстен Бредемайер — известный специалист в области делового консалтинга и ведущий тренер по коммуникативной технике для всей немецкоговорящей Европы. Ранее руководил группой консалтинговых компаний, на протяжении нескольких лет был консультантом по подготовке в участии в телевизионных программах. Сотрудничает с крупнейшими фирмами, такими как Allianz, Deutsche Bank, Novartis, Pharma, BP, Axel-Springer-Verlag, Deutsche Telekom, Ruhrgas, Gruner+Jahr, Haniel, Wal-Mart, SAP, Sun Microsystems и др. Автор ряда книг, посвященных практической риторике, в том числе «Искусство словесной атаки», «Правила риторики: Как не теряться во время выступления и быть убедительным», «Провокационные продажи: Как выгодно подать себя и свой товар». Эта книга об умении манипулировать всеми риторическими средствами и методами для того, чтобы в процессе переговоров или выступления оппонент или аудитория пришли к необходимому для вас выводу. О способности отличать, в каком контексте и при каких вопросах ваши аргументы ничего не значат или, наоборот, являются решающими. Автор рассказывает, как устранять противоречия и давать «красную нить» каждому разговору, превращать негативное мышление и поведение собеседника в позитивное и конструктивное, находчиво и элегантно устранять ловушки, в горячих спорах не терять головы и вести себя уверенно.

Книгу отличает новый, нестандартный подход, предлагающий как для начинающих, так и для профессионалов удачное сочетание методов, техник и упражнений для тренировки. Автор — авторитетный специалист в своей области, а от легкого и остроумного стиля изложения получаешь истинное удовольствие. Прочитав эту книгу, вы поймете, насколько велика магия слова, усовершенствуете свое восприятие, отточите свой стиль ведения дискуссий — и начнете вести их совсем по-другому.

Максим Ильяхов

Шаблоны текста для работы и бизнеса

Коммерческие предложения, письма сотрудникам и клиентам, пресс-релизы, продающие тексты, объявления о вакансиях, ценности и даже миссия компании — для любых отраслей.

Перед вами сборник шаблонов текста для работы и бизнеса. Это шаблоны писем, рассылок, пресс-релизов, рекламы и текста для сайта. Выбирайте подходящий, меняйте в нем детали под свою ситуацию и используйте. Не нужно возиться со структурами, выбирать слова, переживать о сочетаемости или спорить о стиле. Все шаблоны уже структурированы, исходя из задачи, а стиль подобран так, чтобы текст работал в любой ситуации. Если вы профессионал в области текста, используйте эти шаблоны как отправную точку для вашего авторского материала. Добавляйте подробности, наращивайте структурные элементы и создавайте шедевры, от которых ваши клиенты будут в восторге. А если вы просто хотите, чтобы у вас был хороший текст, — берите эти шаблоны и пользуйтесь. По сравнению с профессиональным копирайтером, они дадут вам 90% качества, но во много раз быстрее и дешевле.

Майя Богданова

Школа контента: создавайте тексты, которые продают

В современном мегаполисе, где конкуренция между специалистами достаточно высока, а темп жизни стремителен, особенно важно умение грамотно «продать» свой навык. Книга Майи Богдановой учит правильно доносить мысли, рассказывать окружающим о том, что для вас важно, делать свой контент заметным среди информационного шума. Если вы умеете писать, вы никогда не станете зависимы ни от одного партнера или начальника. Вы сможете договориться с любым человеком, вступить в диалог с читателем, быть понятым людьми, не зависимо от их статуса, образования или материального положения. Текст, который работает на вас, — это определенная последовательность действий, алгоритм, который в конечном итоге приводит вас к новому уровню письменной коммуникации. Книга «Школа контента» именно о том, как писать много, качественно, стильно и полезно. А главное — в свое удовольствие.

Дарья Манелова

Как зарабатывать в Instagram

Если вы думаете о дополнительном заработке, новой профессии, смене работы или развитии своего проекта в Instagram, то это прикладное руководство – для вас. Автор книги Дарья Манелова – эксперт по ведению бизнеса в Instagram, привела в аккаунты клиентов 1 150 000 «живых» читателей и обучила 2500 человек в «Школе предпринимательства в Инстаграм». Вы узнаете, как сделать аккаунт успешным, где искать и находить клиентов, как начать зарабатывать уже с первого месяца, и какие ошибки важно не совершить на всех этих этапах. Информация актуальна и подается четко и сжато, с конкретными примерами, инструкциями и чек-листами. Instagram — одна из самых быстро растущих и быстро меняющихся социальных сетей. К тому же, это отличная площадка для зарабатывания денег. Книга систематизирует ваши познания об Instagram и многочисленных способах зарабатывания в нем. Вы узнаете, какие шаги нужно предпринимать для монетизации аккаунта, а какие — нет. Каждый совет Дарья Манелова подкрепляет наглядными примерами, разбирая их плюсы и минусы, и подсказывая, как лучше поступить в том или ином случае. Эта книга не устареет через год или два, потому, что автор «положила в ее основу принципы SMM-продвижения, которые будут актуальны до тех пор, пока соцсети работают». Книга поможет начать и раскрутить свой бизнес, научит вести блогерские и экспертные проекты, поможет стать эффективным менеджером аккаунта или толковым таргетологом. Все приемы, которые рекомендует автор, максимально практичные и нацелены на результат.

Сергей Дерцап, Алексей Минкевич

Проджект-менеджмент Как быть профессионалом

У авторов книги на двоих — более 20 лет боевой практики управления проектами. Этим богатым опытом они щедро делятся, умело вплетая его в необходимую теоретическую базу и терминологию. Они выстраивают кристально ясную структуру управления проектами, рассматривают типичные ошибки, облегчая понимание наиболее сложных нюансов с помощью живых примеров. Знакомая тема, пожалуй, впервые обрела формат, сочетающий в себе полезную методичку с универсальным набором практических инструментов и искренний рассказ о карьере и путях развития руководителей проектов, их обучении, поражениях и, конечно, победах. Начинающим менеджерам проектов книга точно подскажет, что, как и когда нужно делать; опытному руководителю поможет заполнить пробелы и упорядочить существующие знания; владельцу бизнеса — получить больше контроля в собственной компании; и, наконец, всем им — избежать неожиданностей и сохранить много нервов.

Дмитрий Лебедев

Деньги делают деньги: от зарплаты до финансовой свободы

Одна из составляющих свободы — финансовая независимость. Доход финансово свободного человека позволяет ему не думать постоянно о деньгах как о средстве существования. Дмитрий Лебедев написал эту книгу на основании собственного опыта обретения финансовой свободы и опыта своих клиентов, друзей и знакомых. Все примеры в ней реальны, все рекомендации конкретны и проверены. Куда можно и нужно вкладывать деньги, а куда — слишком рискованно? Что приносит доход и как сбалансировать свои вложения в разные виды активов? Чем активы отличаются от пассивов и какие опасности подстерегают человека с деньгами и российским паспортом? Эта книга поможет вам выбраться из круга постоянной нехватки денег. Автор научит, как создать личный капитал, сохранить его и приумножить, чтобы гонка за деньгами перестала быть первым пунктом повестки дня, чтобы можно было по-настоящему жить, отдыхать, путешествовать, помогать другим — делать то, что вам нравится и к чему вы готовы.

Роберт Дью, Сайрус Аллен

Клиентский опыт: как вывести бизнес на новый уровень

Руководители-стратеги давно перестали считать потребителей просто источником быстрых денег: они вкладываются в долговременное преимущество — лояльность. Эта книга — качественное практическое руководство для руководителей и менеджеров, стремящихся повысить качество своего взаимодействия с клиентами. Customer Experience Innovation, революционная методика Роберта Дью, стала настоящим прорывом в области развития клиентского опыта. В книге подробно и с примерами рассказывается о конкурентных преимуществах клиентоориентированного подхода, о том, как правильно инвестировать в его развитие, как эффективно устранять возникающие проблемы, как не только понять, что именно нравится клиентам, но и оставить конкурентов далеко позади. Для каждого этапа создания правильного CX приводятся простые инструкции, а все предлагаемые шаги иллюстрируются реальными кейсами как небольших компаний, так и монстров рынка, таких как Ritz Carlton и IKEA. Особого внимания заслуживают разделы, посвященные онлайн-бизнесу и правильному брендингу. Это практическое руководство для менеджеров с опытом работы в линейном управлении, операциях, маркетинге, финансах или обслуживании клиентов. В нем вы найдете простые инструменты для исследования, создания и развития инноваций в пространстве customer experience (CX) — как для крупных, так и для небольших компаний. Теперь вы не просто будете понимать, что именно нравится клиентам, но и разберетесь в том, как усилить свой бизнес и оставить далеко позади конкурентов и подражателей, применяя разработанный авторами книги революционный творческий подход к созданию конкурентных преимуществ.

Никита Непряхин

Анатомия заблуждений: большая книга по критическому мышлению

Новая книга Никиты Непряхина — увлекательное путешествие по миру иллюзий и лабиринту особенностей мышления, которое дает ответы на многие вопросы. Почему мы верим во всякую чушь? Откуда у людей столько предрассудков? Что такое мистическое мышление? В чем разница между наукой и мракобесием? Как отделять правду от фейков и мыслить гибко и беспристрастно? Как заглядывать в будущее с помощью абдукции? Автор дает читателям конкретные прикладные инструменты: понимание своих и чужих когнитивных искажений, основы формальной и неформальной логики, теорию аргументации, технологии фактчекинга, алгоритмы принятия решений и креативного мышления. «Анатомия заблуждений» подобна пособию по разоблачению фокусов: умному, подробному, а главное — понятному. Книга описывает самые популярные мифы и заблуждения в истории человечества: от астрологии и гомеопатии до экстрасенсов и призраков. «Анатомия заблуждений» — первая книга по критическому мышлению, написанная отечественным автором. В ней вы найдете множество реальных примеров и кейсов, иллюстраций и исследований, а также практических упражнений для закрепления полученных знаний на практике. Эта книга способна перевернуть ваши представления о себе и окружающем мире.

Сергей Горбатов, Анджела Лэйн

Обратная связь в бизнесе: честный диалог с клиентами и сотрудниками

Руководитель, не имеющий честной обратной связи от сотрудников, отрывается от реальности и теряет представление об истинном положении дел. Клиенты, не получая ожидаемой обратной связи, теряют доверие к компании. Четко выстроенная система обратной связи крайне важна для эффективной работы любой организации. Она помогает руководителю качественно выстраивать систему управления, а сотрудникам — максимально раскрывать свой потенциал, повышать производительность и формировать лояльное отношение партнеров и клиентов. Авторы книги предлагают простую, проверенную десятками компаний по всему миру пошаговую систему внедрения честной обратной связи. Благодаря этой системе вы научитесь правильному общению с подчиненными и клиентами, выстроите поведенческие алгоритмы и процессы внутри компании, сделаете работу организации действительно продуктивной, а рабочую атмосферу — здоровой и вдохновляющей.

Информация предоставлена издательством «Альпина Паблишер»