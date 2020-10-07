На Северном шоссе достраивают развязку, движение снова ограничено

Чтобы обеспечить подъезд тяжелой техники на стройплощадку и уложиться в заявленные сроки, на Северном шоссе в районе пересечения с улицей Авиаторов при движении в сторону кольцевой развязки будет перекрыта левая полоса на протяжении 75 метров.

Две левые полосы перекроют на съезде с Северного шоссе на путепровод, длина ограничения – 30 метров. И при съезде с путепровода на шоссе полосы на протяжении 180 метров будут сужены.

В мэрии Красноярска просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов.