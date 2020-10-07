Аэропорт Красноярск нарастил пассажиропоток, но потерял в грузах

В третьем квартале 2020 года аэропорт Красноярск обслужил 596 793 пассажира. Это в 3,7 раза больше, чем в предыдущем периоде, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Также это на 9% превосходит результаты первого квартала, но на 22% отстает от показателей июля-сентября 2019 года.

Такое отставание связано с тем, что международное сообщение из аэропорта по-прежнему закрыто», — говорят в компании.

К тому же, в сентябре 2020 года пассажиропоток оказался ниже, чем в августе на 18% (194 426 человек), что связано с завершением сезона отпусков.

А вот грузовые перевозки через аэропорт Красноярск в третьем квартале по отношению ко второму сократились в два раза. В порту это связывают с возвращением перевозчиков к доковидным схемам транспортировки, когда грузы возили пассажирскими рейсами, сезонностью отрасли и реконструкцией магистральной рулежной дорожки.

В общей сложности за июль-сентябрь 2020 года в красноярском аэропорту было совершено 2 328 грузовых взлет-посадок, что в четыре раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но грузов через аэропорт было перевезено меньше — 3,488 тысяч тонн против 3,855 тысяч тонн (третий квартал, 2020 к 2019-му).

Общее количество воздушных судов, обслуженных аэропортом за третий квартал, составило 3 778, что выше показателя второго квартала на 27% и на 18% ниже, чем в соответствующем периоде 2019-го. В сентябре 2020 года этот показатель также продемонстрировал отрицательную динамику по отношению к августу, потеряв 23%.