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Аэропорт Красноярск нарастил пассажиропоток, но потерял в грузах

Аэропорт Красноярск нарастил пассажиропоток, но потерял в грузах
Иллюстрация: Олеся Ленкова

Количество пассажиров превысило доковидный уровень, но не добралось до показателей прошлого года. С грузовыми перевозками ситуация диаметрально противоположная.

#НОВОСТИ
В третьем квартале 2020 года аэропорт Красноярск обслужил 596 793 пассажира. Это в 3,7 раза больше, чем в предыдущем периоде, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Также это на 9% превосходит результаты первого квартала, но на 22% отстает от показателей июля-сентября 2019 года.
Такое отставание связано с тем, что международное сообщение из аэропорта по-прежнему закрыто», — говорят в компании.
К тому же, в сентябре 2020 года пассажиропоток оказался ниже, чем в августе на 18% (194 426 человек), что связано с завершением сезона отпусков.
 
А вот грузовые перевозки через аэропорт Красноярск в третьем квартале по отношению ко второму сократились в два раза. В порту это связывают с возвращением перевозчиков к доковидным схемам транспортировки, когда грузы возили пассажирскими рейсами, сезонностью отрасли и реконструкцией магистральной рулежной дорожки.
 
В общей сложности за июль-сентябрь 2020 года в красноярском аэропорту было совершено 2 328 грузовых взлет-посадок, что в четыре раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но грузов через аэропорт было перевезено меньше — 3,488 тысяч тонн против 3,855 тысяч тонн (третий квартал, 2020 к 2019-му).
 
Общее количество воздушных судов, обслуженных аэропортом за третий квартал, составило 3 778, что выше показателя второго квартала на 27% и на 18% ниже, чем в соответствующем периоде 2019-го. В сентябре 2020 года этот показатель также продемонстрировал отрицательную динамику по отношению к августу, потеряв 23%.
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