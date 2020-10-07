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Новый генеральный директор МЭС Сибири займется развитием сетей для промышленности

Новый генеральный директор МЭС Сибири займется развитием сетей для промышленности
Иллюстрация: pixabay.com

Новым руководителем филиала «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири стал Александр Терсков, ранее отвечавший за управление производственными активами «Россетей».

#НОВОСТИ

Дмитрий Очайкин, возглавлявший МЭС Сибири с 2017 года, назначен гендиректором Центра инжиниринга и управления строительством «Россети ФСК ЕЭС» (ЦИУС), сообщает пресс-служба компании. ЦИУС является главным заказчиком работ в магистральных сетях, в частности, он курирует строительство и модернизацию объектов энергоколец Москвы и Санкт-Петербурга, выдачу мощности генерации, электроснабжение трубопроводов «ВСТО» и «Сила Сибири».

Приоритетные задачи Александра Терскова - дальнейшее повышение надёжности передачи электроэнергии и развитие сетевой инфраструктуры, в том числе для электроснабжения объектов БАМа и Транссиба, новых добывающих и перерабатывающих производств в регионе, внедрение цифровых решений в магистральных сетях Сибири», - отмечают в пресс-службе.

Новый генеральный директор МЭС Сибири займется развитием сетей для промышленности 1Александр Терсков в 2001 году окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Электроснабжение». Начинал свой трудовой путь в Западных электросетях АО «Алтайэнерго» электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, затем - инженером службы РЗиА. С 2006 года работал инженером службы РЗиА на магистральных подстанциях 220 кВ «Южная», 500 кВ «Рубцовская». В декабре 2007 года назначен заместителем главного инженера, в январе 2010 года – первым заместителем директора – главным инженером Западно-Сибирского ПМЭС. В 2016 году переведен на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера МЭС Сибири. С мая 2019 года работал в исполнительном аппарате ПАО «ФСК ЕЭС». С 6 октября 2020 года - генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири.

Отмечен Благодарностями Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" (2009), ОАО «ФСК ЕЭС» (2011), Министерства энергетики РФ (2014).  Награжден знаком «За вклад в развитие Федеральной сетевой компании» II степени (2019).

МЭС Сибири работает на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в зону его обслуживания входят 12 субъектов РФ с населением 19,1 млн человек. МЭС Сибири отвечают за бесперебойную работу линий электропередачи общей протяженностью по трассе 27,1 тыс. км и 121 подстанции общей трансформаторной мощностью 49,8 тыс. МВА. Филиал обеспечивает межгосударственные перетоки электроэнергии в Казахстан и Монголию.

 

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