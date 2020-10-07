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Дом-музей Красикова подвергнут реставрации

Дом-музей Красикова подвергнут реставрации
Иллюстрация: kasdom.ru

В Красноярске отреставрируют дом-музей П. Красикова, — сообщает Главгосэкспертиза. Площадь дома будет увеличена, дорожки и тротуары приведут в порядок. Также будет заменена система освещения.

#НОВОСТИ

Общий вид музея и декоративных объектов будут выдержаны в стиле XIX века.  

Планируется, что в отреставрированном музее будут проходить лекции и экскурсии.

Справка

Дом-музей на ул. Ленина, 124 получил название благодаря революционеру Красикову, который проживал здесь в конце XIX века. Петр Ананьевич Красиков сошелся со ссыльным Лениным, а после Октябрьского переворота 1917 года позже стал видным государственным деятелем, работавшим на упрочение безраздельной власти компартии и лично Сталина. Дослужился до должности прокурора Верховного суда (1924) и зампредседателя Верховного суда СССР (1933).

В преддверии 100-летия со дня рождения В.И. Ленина по всей стране усиленно шла работа по увековечению памяти вождя, сохранению и музеефикации ленинских мест. Коснулось это и Красноярского края. Были установлены мемориальные доски на всех зданиях, где когда-либо бывал Ленин, в 1968...70 годах восстановлен и преобразован в музей пароход «Св. Николай», в 1969 организован на базе мемориальных комнат Музей В. И. Ленина в библиотеке Юдина, тогда же было принято решение открыть музей в доме по адресу Ленина, 124.

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